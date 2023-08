Klasszikus egérként és trackpadként is használhatóak az ergonomikus modellek.

A megszokottól látványosan eltérő egereket dobott piacra a Kensington, a Pro Fit Ergo Trackball modellek a finom egérmozgásokat igénylő munkákat végzők, a nagyon kevés asztalhellyel rendelkezők, továbbá a bizonyos egészségügyi problémákkal küzdők számára könnyíthetik meg az életet.

A 45 fokban eldöntött tetejű perifériák alapvetően klasszikus egérként használhatóak, emellett pedig az oldalukba építve 34 mm-es trackpadet kínálnak, amely az egérmutató precíz mozgatására ad módot. Mindkettő vezeték nélküli, USB portba dugható vevőegységgel és Bluetooth adatkapcsolattal is használhatóak, cserélhető elem helyett beépített akkuról működnek. Szimultán akár három eszközzel is összeboronálhatóak, ezek között gombnyomással lehet váltogatni, plusz szintén gombbal a DPI is állítható 400 / 800 / 1200 / 1600 értékek között.

A Kensington két terméket mutatott be, az 50 dolláros ajánlott fogyasztói árú TB450 öt programozható gombbal rendelkezik, vevőegységes használat esetén egy töltéssel 18 hónapig, míg Bluetooth Low Energy módban 15 hónapig bírhatja egy töltéssel. A 70 dollárba kerülő TB550 már hét programozható gombot kínál, a tetején lévő klasszikus görgő pedig a vízszintes görgetés segítése érdekében oldalirányokba is elnyomható, viszont tipikusan csak négy hónapig húzza egy töltéssel.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!