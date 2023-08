A tűzijáték minden évben rengeteg embert vonz Budapestre, idén pedig minden eddiginél látványosabb tűzijáték lesz augusztus 20-án. Ebben az óriási tömegben pedig mindig vannak olyanok, akik nem elégednek meg a nézelődéssel, hanem meg is szeretnék örökíteni a csodás fényeket.

Nekik gyűjtöttünk össze egy csokor jótanácsot, melyek segíthetnek a tökéletes fotó elkészítésében:

Nem mindegy, mivel

A tűzijáték fotózása nem egyszerű kihívás elé állítja a fényképezőket. Nem mindegy tehát, hogy mivel próbáljuk ki ezt a sportot. Alap tükörreflexes gépek már jók lehetnek, erősebb kompakt masinák is, a mobiltelefonok közül viszont inkább a komolyabb darabokkal készíthető csak olyan kép, ami akár már monitorméretben is élvezhető.

Néhány fényképezőn, és mobilon már külön tüzijáték mód is található, ezt mindenképpen érdemes kipróbálnunk, ha ilyen készülékünk van.

Soha ne használjunk vakut!

A legfurább, amit az ember koncerteken, olimpiai megnyitókon vagy akár tűzijátékon lát, az az, hogy a nézők közt szinte állandó a vakucsillogás. Ez azért fura, mert ilyenkor látszik, hogy az emberek nagy részének fogalma sincs a fényképezésről.

Ebben az esetben ugyanis szinte a végtelenbe villantanak egy olyan fényforrással, ami alapvetően arra van kitalálva, hogy 1-3 méterre található tárgyakat megvilágítson. Ez még nem is lenne olyan nagy baj, de a kamera ilyenkor fel van készülve a vaku villanására, ami azt jelenti, hogy egy viszonylag világos terepre számítva megpróbálja leképezni a világot, és ehelyett nagyot koppan a sötétségen, ami fogadja.

Tehát még egyszer:

Este, vagy sötétben a vakuzást használjuk csak 2-3 méteres közelségben lévő téma lefényképezéséhez, tűzijátékon, sporteseményen felejtsük el!

Egyébként lassan a közeli képekhez sem kell a vaku, mert egy mai fejlettebb kamera, vagy okostelefon sokkal jobb képet készíthet az éjszakai módjával, mint úgy, ha a témát egy hirtelen fehér fénnyel megvilágítjuk.

Mindenestre a tűzijáték fényképezéskor biztos, hogy csak rontunk a vakuzással.

Használjunk hosszú záridőt

Amennyiben a választott gép megengedi, érdemes hosszú záridőt használni, mert így a robbanás teljes folyamata megörökíthető. Szép, rajzos képek készíthetőek ezzel a módszerrel és a modern telefonok éjszakai módja is pontosan így csinál kiváló képeket nagyon kevés fény mellett is. Viszont van ennek a módszernek egy hátránya is, mégpedig az, hogy így nehéz megfogni a gépet anélkül, hogy bemozdulna. Éppen ezért:

Őrizzük meg a tartásunkat

Egy éjszakai, hosszú záridővel készült kép elkészítésénél nagyon fontos, hogy mozdulatlanul tartsuk a fényképezőt, így ha csak tehetjük, támaszkodjunk ilyenkor neki valaminek, tartsuk vissza a levegőt a fotózás pillanatában, vagy ami az igazán jó megoldás, használjunk valamilyen állványt.

Manapság már nem csak a fényképezőkhöz, de a mobilokhoz is kapható rengeted véle állvány, amire a telefont ráerősítherjük és fixen tarthatjuk. Kaphatóak még olyan "gimbal"-ok is, amelyek segítenek a kézremegésünket semlegesíteni, így a telefont nem kell letámasztani a földre. Ez egy zsúfolt rakparton amúgy sem lenne túl könnyű feladat.

Ne használjunk digitális zoomot

A régi kompaktosok „kezében” maradt benne a reflex, hogy ész nélkül zoomoljanak. Ezt mindenképpen el kell felejteni, ha az ember telefonnal akar fényképezni. Van ugyan egy ritka csoportja a telefonoknak, melynek tagjai rendelkeznek optikai zoommal, de amelyek nem, azok supán digitálisan belenagyítanak a képbe és ez nem úgy történik ám, mint a Mission Impossible jeleneteiben, hogy a végtelenségig éles, részletes képet kapunk. A közönséges halandók ekkor többnyire életlen, kockás, használhatatlan képet kapnak valami ilyet:

Inkább utólag trükközzünk a képkivágással, hiszen a mai gépek már akkora képeket készítenek, hogy azokból egy jó részt levágva még mindig értelmezhető marad a méret, és a téma hangsúlyosabb lesz.

A tükörreflexes gépek tulajdonosaira természetesen ez nem vonatkozik, náluk szerencsére nincs lehetőség a digitális zoomra.

+1 Tartsuk tisztán a lencsét

Az ember nem is gondolná, hányszor fordul elő, hogy egy rossz kéztartásnak köszönhetően zsír kerül az optikára. Ilyenkor érdemes egy mikroszálas kendővel letörölni azt – jó, ha egy ilyen mindig van nálunk, ha bármikor is fotózni szeretnénk –, mert különben a legjobb kamera vagy telefon is rossz, homályos képeket készít.

