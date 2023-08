Kiszivárgott képeken pózol Legion Go, valahonnan ismerős a formaterve.

A Valve Steam Deck és az ASUS ROG Ally után nagyon hamarosan újabb kézikonzol kerülhet piacra, várhatóan a következő hetekben a Lenovo Legion Go is csatlakozik a hamvaiból váratlanul feltámadt termékkategória kínálatához.

Az eszközről nemrég már érkeztek pletykák, de kevés érdemi információ volt bennük. Most alaposan megváltozott a helyzet, a Windows Reporthoz idő előtt eljutottak a Legion Go sajtófotói, a Nintendo Switch után szabadon ez is az oldalairól lepattintható kontrollereket kapott.

A kézikonzol specifikációiról keveset tudni, állítólag 8 hüvelykes érintőkijelzőt kapott, a spekulációk szerint AMD Ryzen 7040 rendszerlapka dolgozhat benne, Windows 11-et futtathat. A képeken látszik, hogy joystickok körül RGB díszvilágítás van, a háttértára memóriakártyával bővíthető, fülhallgató audio Jackkel is rádugható, ellátták touchpaddel, továbbá két USB-C port van rajta.

A használatát egy hátuljából kipattintható asztali kitámasztó teheti kényelmesebbé, felette pedig komoly méretű hűtőrács kapott helyet, hogy kevésbé szoruljon meg a burkolat alatt a termelt hő. Nagy érdekesség, hogy kontrollereken nem csak a szokásos két ravasz található, az extra gombok feltehetően programozhatóak.

