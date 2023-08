Az Our Next Energy új akkumulátorcsomagja 565 kilométeres hatótávot ígér, a következő modell pedig 965 kilométert tud majd.

Bár az akkumulátorok is mutatnak némi fejlődést, közel sem akkorát, mint más hardverek, technológiák – ez nem csak az okostelefonokra, de az elektromos autókra (EV) is rossz hatást gyakorol, hiszen kevés az előrelépés üzemidő és hatótáv kapcsán, főleg akkor, mikor egyre több a funkció vagy erősebb az eszköz/autó.

Sokan kísérleteznek újabb és újabb megoldásokkal, az Our Next Energy (ONE) EV-akkumulátorstartup is ezek között van. A cég új Aries II EV-akkumulátora már 565 kilométeres hatótávot ígér, úgy, hogy drága nikkel és kobalt nélkül készül. Az LFP-cellák nem csak olcsóbbak, biztonságosabbak és fenntarthatóbbak is. A kínált hatótáv általában kisebb, de ezúttal ezt alig érezni.

A 2025-ben gyártásba kerülő Gemini akkumulátorcsomag pedig már 965 kilométeres hatótávot kínál majd egy elektromos autónak, ezekben LFP-cellák mellett nagysűrűségű cellákat használnak majd. Ezt is kifejezetten költségtakarékosra tervezik.