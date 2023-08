Két évvel ezelőtt óriási felzúdulást váltott ki a PlayStation 3, a PlayStation Vita, továbbá a PlayStation Portable digitális boltjainak bezárásának ötletével a Sony. A reakciókra válaszul a vállalat pár héten belül nagyrészt meggondolta magát, így a PS3 és a PS Vita tulajdonosai a mai napig képesek tartalmakat vásárolni a konzoljaikhoz.

Most a Microsoft is megpróbálkozik a boltbezárásos költségcsökkentéssel, tájékoztatása szerint 2024. július 29-én le kívánja állítani az Xbox 360 digitális áruházát. Az addig digitálisan megvett tartalmak továbbra is elérhetőek maradnak a játékosok számára, bármikor újból letölthetik azokat, csak új tartalmak vásárlására nem lesz már többé mód.

A változtatással párhuzamosan az Xbox 360 konzolokon lévő Microsoft Movies & TV app is leáll, így a régi konzolokon nem lesznek többé megtekinthetőek a digitálisan megvett filmek és sorozatok.

A digitális áruház lekapcsolása nem lesz hatással a bolti dobozos játékok működésére, azok továbbra is játszhatóak maradnak az Xbox 360-on, bár kiegészítőket nem lehet majd hozzájuk venni.

