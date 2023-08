A Microsoft régóta agresszíven próbálja rábírni a felhasználókat az Edge böngészőjének használatára. Az egyik megszokott taktika, hogy a Windows 10-es vagy Windows 11-es számítógépek beállításakor a Chrome telepítőjére rákeresve a Bing kereső látványos reklámokat jelenít meg a találati oldalon, hogy egyáltalán nem szükséges másik böngészőt telepíteni a PC-re. Ezen túlmenően a jó ízlés határán túllépve az Edge egy ideje a Chrome letöltési oldalán is reklámozza magát.

Most újabb érdekes incidensről számolt be a Windows Latest, az internetes panaszok és a saját tesztjei szerint az Edge 116 böngésző néha kártékony alkalmazásnak próbálja beállítani a Chrome telepítőjét a hivatalos webhelyről való letöltésekor, majd a riasztásra még rá is pattintja a reklámot, hogy teljesen felesleges másik böngészőt telepíteni a számítógépre.

Ami igazán furcsává teszi a helyzetet, hogy az Edge látszólag véletlenszerűen dönti el, hogy mikor titulálja lehetséges kártevőnek a Chrome-ot. A publikáció öt számítógépen próbálta letölteni vele a Google böngészőjét, de az Edge csak egy esetben riogatott azzal, hogy a Chrome kárt tehet a számítógépben.

Ez attól furcsa, hogy a kártékony letöltések ellen a Microsoft saját SmartScreen szolgáltatása próbálja védeni az Edge felhasználóit. Amennyiben a SmartScreen adatbázisába került volna be tévedésből a Chrome telepítője, akkor az Edge-nek minden számítógépen és konzisztensen potenciális kártevőnek kellene jelölnie a letöltést, nem csak hébe-hóba kellene riasztania miatta.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!