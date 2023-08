A legújabb elemzői adatok szerint van, amiben ismét a Huawei a népszerű: ez pedig az összehajtható mobilok piaca, Kínában. A gyártó a hazai piacán a kategória legtöbb készülékért tudta az év első felében eladni, ezzel több mint 50 százalékos helyi részesedést szerzett – méghozzá 5G nélkül.

Mivel egyre több és erősebb riválisa van a Huawei-nek, amely az utóbbi időben már a kínai vevők érdeklődését is elveszítette, ezért nagy eredmény, hogy most részben visszanyerte a gyártó a népszerűségét. Kínában a Xiaomi, az Oppo, a Honor és a Vivo is kínál ilyen készülékeket, valamint a máshol elérhető Samsung és Motorola szintén.

Kínában egyébként éves szinten 72 százalékkal nőtt az összehajtható mobilok piaca.