A Meta a héten adott ki egy olyan AI-modellt, amely képes több tucat nyelv között fordítani és a beszédet feliratozni. Ez újabb lépcső ahhoz, hogy egy eszköz valós időben segítse a kommunikációt az eltérő nyelven beszélők között.

A SeamlessM4T modell szöveges és beszéd alapú fordításban közel 100 nyelven jeleskedik, de beszéd-beszéd jellegű fordítást is támogat 35 nyelven. Olyan technológiákat kombinál, amik egyben eddig nem voltak elérhetőek.

Zuckerberg a Meta jövőjét nagyrészt a metaverzumra építené, ahol a világ minden részéről találkoznának eltérő nyelveket beszélő emberek. Ezért fejlesztenek ilyen téren is, a modell pedig már nyilvánosan is elérhető. Idén több ingyenes AI-modellt is piacra dobott már a Meta, köztük a Llamát, amely nagy fenyegetés az OpenAI és a Google megoldásaira. Zuckerberg szerint a nyílt AI-rendszer az ő javukra dolgozik, így nem pénz kérnek a használatáért, hanem ezért cserébe munkát kapnak a közösségtől. A fejlesztések és tréningezés persze ugyanolyan jogi kérdéseket vet fel itt is, a Metát is perelik páran, amiért a könyvükből tanította az AI-modelljeit, engedély nélkül.

A SeamlessM4T-hez 4 millió órányi audioanyagot használtak fel, nyilvánosan elérhető, webről összehalászott adatokról van szó. Ennél többet nem közöltek. A szöveges adatok a Wikipediáról és a weboldalakról lettek begyűjtve.