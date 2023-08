Béta grafikus meghajtót tett elérhetővé az újabb integrált és a dedikált videóvezérlőihez az Intel. A 31.0.101.4669-es változat fő fejlesztését a ma megjelent Armored Core 6-hoz készült optimalizációk jelentik, azaz ez még mindig nem az a driver, ami általánosságban véve nagyot javít a DirectX 11-es játékok sebességén.

Az éppen aktuális meghajtószoftver ezen túl két hibát is javított, egyrészt DirectX 11-es renderelővel nem fog a menü betöltését követően összeomlani a Shadow of The Tomb Raider, másrészt pedig az Intel Arc A380 videókártyák újból helyesen jelentik az alapértelmezett órajelüket.

Az utóbbi kontextusa, hogy egy előző driver telepítése során firmware-frissítést kaptak az Arc A380 kártyák, aminek a hatására a referencia órajelű modellek a várt 2000 MHz helyett 2150 MHz órajelet jelentettek. Nagyon úgy tűnt, hogy az Intel csendben 7,5%-kal túlhajtotta a termékeket, azonban ez téves feltételezés volt, egy bug miatt csak hibásan írták ki a frekvenciát.

Aki túlhajtaná az Arc A380 videókártyáját, az manuálisan megteheti, de az alapértelmezett órajelek nem változtak.

