Egy ideje már beszélik, hogy a Samsung Galaxy S24 Ultra is lapos kijelzőre vált – ha így lesz, akkor az komoly váltást jelent, sok év lekerekített képernyős csúcsmodelljei után. Ice Universe további konkrétumokat is megtudott a képernyőről.

Ezek alapján már 2200 nit fölötti fényerőre is képes lesz a Galaxy S24 Ultra kijelzője. Ez elképesztően nagy fényerő, és a jelenlegi csúcskészülék 1750 nitjére sem lehet panasz. Így a kérdés inkább az, nyári napsütésben meddig sikerül ezt fenntartani – a legtöbb mobil gyorsan elsötétíti a hő miatt a képernyőt.

Rossz hír viszont, hogy a Galaxy S24 Ultra kávája nagyobb lesz, mint a jelenlegi modellé, sőt, alul és felül 3, a két oldalon 3,42 mm-es, tehát nem szimmetrikus. Az Apple újra és újra szimmetrikusan zárja körbe a képernyőt, de az olcsóbb mobilokkal foglalkozó Nothing is megoldja a feladatot. Így a látvány szebb, egységesebb. Mivel a Nothing olcsóbb árszinten képes erre, ezért nem arról van szó, hogy a Samsung ne tudná megoldani a szimmetrikus kialakítást. Így viszont nem csak a dizájn rovására megy a dolog, hanem a kijelző is csak az előlap 88 százalékát teszi majd ki (ilyen „alacsony" értékre arányaiban a Galaxy S10 óta nem volt példa).