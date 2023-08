A Volkswagen a héten közölte, hogy stratégiailag fontos chipek felhalmozásába kezdett – úgy gondolja ugyanis, hogy néhányból globális hiány lesz. Ezért 10 gyártótól kezdett nagy mennyiségben lapkákat vásárolni. Közvetlen megállapodást kötött többek között az NXP Semiconductors, az Infineon vagy a Renesas félvezető-gyártókkal.

Korábban a német autógyártó a beszállítóin keresztül jutott chipekhez, de tavaly október óta közvetlen megállapodásokat köt, hogy biztosan legyen készlete.

Bár a chiphiányról gyorsan kiderült, hogy valójában belefulladnak a felhalmozott chipekbe a cégek és a gyártók is, az autóipar által támasztott kereslet így is egyre nő, főleg az EV-k felé tolódással és a komplex szoftverekkel. A Volkswagen konkrétan egyedi chipet is tervez már az STMicroelectronics szakembereivel közösen.

Németországban eurómilliárdokért épít chipgyárat az Intel és a TSMC is, utóbbival a Volkswagen is egyeztet néhány hetente. Nem csak a készletek biztosítása a cél, hanem az is, hogy több egyforma chipet használva egyszerűsítsék az ellátást.