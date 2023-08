Az FSR3 képfelskálázó mellett a hamis képkockagenerálóját is bemutatta.

Számítógépes játékosok milliói számára tesz komoly szívességeket a legújabb szoftveres technológiáival az AMD. A Radeon RX 7700 XT és RX 7800 XT videókártyák mellett a vállalat végre leleplezte az NVIDIA DLSS3 ellenfelének szánt FSR3 technológiáját, ezzel jobb esetben minimális képminőségbeli vesztességgel lehet sokkal alacsonyabb felbontásban renderelni a játékokat, hogy magasabb legyen a képkockasebesség

A vállalat által mutogatott demókat látott újságírók szerint az FSR3 képminőségre körülbelül egy szinten van a DLSS3-mal, ráadásul azzal ellentétben továbbra is futtatható a rivális gyártók videókártyáin, míg az NVIDIA technológiája GeForce RTX 4000 grafikus vezérlőt követel.

Ettől függetlenül az FSR2-höz képest sajnos jelentősen szűkült a támogatott videóvezérlők köre, az FSR3-nak már Radeon RX 5000, NVIDIA GeForce RTX, továbbá Intel Arc kell. Az AMD megjegyezte, hogy a saját térfeléről inkább Radeon RX 6000 és újabb szériás kártyát javasol, ezek szerint a hardveresen gyorsított sugárkövetést még nem támogató RX 5000 széria nem viseli jól a technológia által okozott munkaterhelést.

Az FSR3 elsőként szeptemberben válik elérhetővé a Forspokenben és az Immortals of Aveumban, a belátható jövőben pedig az Avatar: Frontiers of Pandora, a Cyberpunk 2077, a Warhammer II: Space Marine, a Frostpunk 2, az Alters, a Squad, a Starship Troopers: Extermination, a Black Myth: Wukong, a Crimson Desert, és a Like a Dragon: Infinite Wealth fogják támogatni.

Az FSR3 létezése régóta nem titok, viszont Fluid Motion Frames technológiával már meglepetést keltett az AMD, ez az NVIDIA „hamis" képkockákat spekulatívan generáló DLSS Frame Generation funkciójának a riválisa. A működéséhez Radeon RX 7000 szériás videókártyára lesz szükség, és mindegyik DirectX 11 vagy DirectX 12-es játékban működik, a Radeon Software felületén lesz bekapcsolható.

Ettől függetlenül a jó hatékonyságú működése csak az FSR3-mat használó játékokban lesz valamilyen szinten garantálható, plusz az AMD szerint a legjobb eredményhez a játékoknak már alapvetően 60+ képkockás sebességgel kell futniuk. Ennél alacsonyabb képkockasebesség esetén nagyon megnő annak az esélye, hogy rosszul tippelget majd a hamis képkockák tartalmának előállításakor az algoritmus, ami feltűnő vizuális hibákhoz vezethet.

A Fluid Motion Frames 2024 első negyedévében válik majd elérhetővé a Radeon Software egyik frissítésének részeként.

