Mi az a vinyl lemez, ami nem bakelit?

A vinyl lemez egy analóg zenei lemezformátum, amelyet a 20. század közepén vezettek be. A hanglemez, mint analóg zenei rögzítő eszköz tartalmaz egy spirális barázdát, amelyet a lemezjátszó tűje végigkövet, miközben a lemez forog. A barázda irányította mozgást a hangszedők alakítják át hallható zenévé, amit az előerősítők és végerősítők küldenek tovább a hangsugárzókra, hogy azok már nekünk zenéljenek. A lemezek anyaga pedig az acetilcellulóz-polivinylklorid. Ezt hívják a hanglemez-rajongók többnyire „vinil” lemeznek, de hívhatjuk hanglemeznek is, egy dolog viszont biztos:

Ezek a lemezek sohasem készültek bakelitből!

A hőre keményedő anyagból a régi rendszerben például tárcsázós telefonokat készítettek, nem lemezeket, ezért a „bakelitlemez” nevet a világon semmi sem indokolja. Maradjunk tehát a vinylnél.

A vinyl lemezek és lemezjátszók iránti növekvő érdeklődés azt mutatja, hogy az analóg zenei élmény továbbra is hűséges követőkre talál. Bármilyen korú vagy típusú lemezjátszót választ is, és bárhol szerez hanglemezeket, az analóg zenehallgatás élvezete életre szóló élményt nyújthat. A hanglemezek reneszánsza nem csak egy egyszerű divatdiktátum. Valószínűleg egyesek számára ez egy nosztalgikus visszatekintés a múlt század zenéjére, de ennél mélyebb okai is vannak annak, hogy a lemezek újra előtérbe kerültek.

Miért hódít újra az analóg hangzás?

A népszerűség titkai nem megfejthetetlenek. Az első természetesen a nosztalgia érzése. Azok számára, akik az 1900-as évek közepén, végén nőttek fel, a hanglemezek a fiatalságuk zenéjét képviselik. A visszatérés az analóg hangzáshoz kellemes emlékeket és érzéseket idézhet fel, ami vonzóvá teszi a lemezek hallgatását.

Emellett a lemezjátszó használata és a lemezek kezelése kézzel fogható élmény. A lemezek, borítóik és a művészi borítók valódi, fizikai tárgyak. A zenekedvelők szeretik megfogni és tanulmányozni az albumokat, ami egy sajátos kapcsolatot teremt a zenéhez. És persze ezeket gyűjteni egy kicsit valóságosabb élmény, mint mondjuk lejátszási listákat készíteni a Spotify felületén.

Egy másik fontos érv a vinyl lemezek mellett a minőség. Elterjedt nézet, hogy a hanglemezeken található analóg hangfelvétel hűségesebben rögzíti a zenészek előadását, mint a digitális formátumok. Ezáltal a hanglemezek kiváló hangminőséget kínálnak, amely mélységet és részleteket kölcsönöz a zenének. A zenehallgatás élménye teljesen más lehet a vinyl lemezről, mint a digitális fájlokról. Ez nem feltétlenül van így, mert léteznek rettenetes minőségű hanglemezek és még szörnyűbb lemezjátszók emellett pedig egy igényes médialejátszóval és megfelelő minőségű digitális felvételekkel is elérhetünk gyönyörű, szinte kompromisszummentes hangzást. A lényeg tehát a szertartás lehet.

A fókuszált zenehallgatás

A hanglemezek hallgatása fókuszált élmény. A lemezfelvétel megkezdésekor le kell venni a lemezt a polcról, kivenni a védőborítókból óvatosan rá kell tenni a lemezjátszóra, és a tűt le kell engedni rá. Az album közepénél meg kell fordítani a lemezt. Ez a rituálé és az interakció a zenével sokkal intenzívebb élménnyé teszi a zenehallgatást.

A lemezek szinte rákényszerítenek bennünket, hogy részt vegyünk a zenében, és észre vegyük a részleteket.

Pszichológiai tesztek is születtek már arról, hogy ha valaki úgy hallgat zenét, hogy leül és átadja magát neki, annak jelentősen csökken a stresszintje, megnyugszik a pulzusa és általánosan javul a közérzete.

Hol vásárolhatunk hanglemezeket?

Ha már a lemezjátszó és a hanglemezek beszerzésén gondolkodunk, számos lehetőség áll rendelkezésre.

Üzletek, hanglemezboltok: Számos városban találhatunk például hanglemez boltokat, ahol új és használt hanglemezek széles választéka elérhető. Itt gyakran különleges kiadásokat is megtalálhatunk. De nagyobb műszaki áruházaknak is vannak zenei részlegeik, ahol egy ideje már újra felbukkantak a hanglemezek is.

Online piacterek: Az interneten rengeteg online piactér található, ahol hanglemezeket vásárolhatunk, például eBay, Discogs vagy Amazon, de hazai lehetőségeink is vannak, mint páldául a Bakelitfutár, a Lemezkuckó, vagy az MG Records oldalai, hogy csak egy párat említsünk. Emellett néhány antikváriumnak is lehet hanglemez részlege, és itt gyakran meglepő felfedezéseket tehetünk.

Hanglemez kiállítások és vásárok: Néhány városban hanglemez kiállításokat és vásárokat is rendeznek, ahol számos hanglemezkereskedő és gyűjtő árulja lemezeit. Ezek az események egyre nagyobb népszerűségnek örvendhetnek, mert itt aztán tényleg rengeteg lemez közt válogathatnak a gyűjtők.

Új vagy használt lemezjátszó: Melyik a jobb?

A hanglemez hallgatásához pedig még egy dolog kell, a lemezjátszó. A lemezjátszók terén számos lehetőség közül választhatunk, és meg kell fontolnunk, hogy új vagy használt lemezjátszót szeretnénk-e. Mindkét lehetőségnek megvannak az előnyei és hátrányai.

A használt lemezjátszók általában kedvezőbb áron elérhetőek és egyedi, retro megjelenésűek lehetnek. Azonban fontos meggyőződni arról, hogy a használt lemezjátszó megfelelően működik, és gondosan ellenőrizni kell az állapotát. Nagyon fontos például a megfelelő hangszedő és így a korosabb, vagy nem megfelelően karbantartott használt lejátszóknál ezt sajnos a legtöbbször cserélni kell. Egy hangszedőn ugyanis rengeteg múlik, a megfelelő választással gyönyörű hangzást kaphatunk, de el is veheti a kedvünket a teljes hanglemez hallgatástól egy rosszul kiválasztott vagy gyenge minőségű darab.

Ugyanez igaz az új lemezjátszókra is. A pár tízezer forintos, többségében műanyag ál-retro kialakítású darabok egy dologra jók. Levélnehezéknek. Ha egy ilyen lejátszót választunk, azzal nem csak a zenehallgatást élményét, hanem jó eséllyel magát a lemezt is tönkre tehetjük. Nagy általánosságban elmondható, hogy 100 000 forint alatt új lemezjátszót venni nem érdemes. Vannak persze kivételes akciók, de csodák nincsenek. Ha egy megbízható, belépő lejátszót keresünk, akkor olyan 120-160 ezer körüli összegre számítsunk. Ezzel és egy alap hifivel már nyerhetünk egy kis bepillantást az analóg zene világába.

Ha pedig ez a világ beszippant, akkor érdemes nagyon vigyázni, mert felső határok nincsenek. A milliós árú lemezjátszók nem csak egzotikus kuriózumok, itthon is kapni belőlük bőven. Kicsit komolyabb keresgéléssel simán találhatunk több tízmilliós darabot is a választás pedig a személyes preferenciáinktól és a költségvetésünktől függ.

A vinyl lemezek és lemezjátszók iránti növekvő érdeklődés pedig azt mutatja, hogy az analóg zenei élmény továbbra is hűséges követőkre talál. Bármilyen korú vagy típusú lemezjátszót választunk is, és bárhol szerezzük be a hanglemezeinket, az analóg zenehallgatás élvezete életre szóló élményt nyújthat.

