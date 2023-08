Végre a HD minőségű videók küldése és fogadása is támogatott lett a WhatsApp üzenetküldőben.

Megszokhattuk már, hogy a hangzatos ígéretek ellenére a szoftverekből és appokból manapság alapvető funkciók hiányozhatnak – vagy éppen azt, hogy az üzenetküldő platformok siralmas minőségben, komoly tömörítés és leméretezés után továbbítják a fotókat, videókat.

A WhatsApp nemrég nagy újdonságot vezette be a HD jelölésű fotókat, végre nagyobb felbontásban (bár a tömörítés mértéke még mindig kérdéses volt). Ígérték, hogy jönnek a HD-s videók, és meg is érkeztek. Bár elsőre azt hihetnénk, hogy 10-15 éve adott ez a lehetőség mindenhol, sajnos a WhatsApp, a világ egyik legnépszerűbb üzenetküldője például most jutott odáig, hogy HD minőségű videókat lehessen vele küldeni, fogadni.

Az újítás lassan, több körben válik elérhetővé. Segítségével opcionálisan lehet 720p-s videókat megosztani, az eddigi 480p helyett. Küldéskor a fájlméret kiírása is segít választani. A videókat továbbra is titkosítva küldi a rendszer.