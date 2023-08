Az Intel a héten közölte, hogy egy olyan új, adatközpontokba szánt chipet dob jövőre piacra, ami több mint rádupláz az energiahatékonyságra: vagyis ugyanazon elfogyasztott energiával több mint kétszer annyi számítást végez el.

Ezzel csökkentenék a fogyasztást, és az új Sierra Forest chip ezt látványos, 240 százalékkal jobb wattonkénti teljesítménnyel segíti a jelenlegi generációhoz képest. Ilyen mutatókat még sosem közölt az Intel.

Mindez azért fontos, mert az adatközpontok működtetik a nagy online szolgáltatásokat, és elképesztően sok áramot fogyasztanak. A tech cégeken egyre nagyobb a nyomás, hogy ezt ne emeljék még tovább, esetleg csökkentsék. Így a chipcégek is igyekeznek hatékonyabbá tenni a lapkákat. Erre állt rá az Ampere mellett az AMD is. Most pedig az Intel követi a trendet, többek között a Sierra Foresttel.