Továbbra is könnyű körömmel benyomni a Samsung Galaxy Z Flip 5 kijelzőjét is, így a belső panel használatakor nagyon vigyázni kell. A műanyag képernyővédő fóliát leszedni pedig tilos, és csak a gyártó tudja cserélni. Az összehajtható mobilok tehát továbbra is sérülékenyebbek, mint a normál okostelefonok. De van fejlődés?

Zack Nelson a JerryRigEverything csatornán vetette stresszteszt alá a Galaxy Z Flip 5-öt, és arra jutott, hogy van. Igen komoly behatásokat élt túl ugyanis a modell, egy rakás kavicsot és homokot is elviselt, a visszafelé hajtogatással együtt. Persze nem maradt hibamentes állapotban, de tovább működött, ami az eddigi megoldásokhoz képest nagy szó.

Nelson szerint a Samsung tényleg sokat jutott előre ennek a modellnek a fejlesztésében, és ha az akkuk cseréje nem lehetetlen, még akár meg is fontolná, hogy ilyen mobilra vált (ritkán cserél, a mostanit is 4 éve használja, így tartós megoldásban gondolkodik).