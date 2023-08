Az interneten olvasható vélemények alapján látszólag egyre szélesebb körnek kezd elfogyni a türelme a Microsoft értékesítési praktikáival szemben. A vállalat a Windows 10 kiadása óta rendszeresen próbálja agresszív módszerekkel rábírni a felhasználókat elsősorban az Edge böngésző és a Bing keresőmotor használatára, bár ez egyéb termékeinek és szolgáltatásinak értékesítésével is szokott próbálkozni.

Most újból sikerült botrányt kavarnia a vállalatnak, a napokban többek közt a The Verge egyik írója is arra lett figyelmes, hogy újból és újból eltéveszthetetlen felugró ablak jelenik meg a számítógépén. Ez arra kívánta rávenni, hogy az alapértelmezettnek beállított Google Chrome böngészőjében álljon át a Bing keresőmotor használatára, ezt egy kattintással rögtön el is intézhette volna.

Az ablakban még sötét mintákat is alkalmazott a Microsoft:

az igen gombot látványosan kiemelte, míg az átállítást elutasító nem gombot majdnem teljesen belemosta az ablak hátterébe,

a Windowsban több évtizede megszokott tradíciókkal szembemenve felcserélte az ablakban az jóváhagyásra és az elutasításra szolgáló gombok pozícióját,

továbbá nem tett „X" bezárógombot az ablak jobb felső sarkába.

A kéretlen és agresszív ablak még játékok teljes képernyős futtatásakor is megjelent.

A Microsoft szóvivője megerősítette, hogy valóban a vállalat juttatta el a beszédesen „BGAUpsell.exe" névre keresztelt programot a felhasználók Windows 10 és Windows 11 rendszerű számítógépeire, azonban mostanra letiltotta a futtatását, továbbá belső vizsgálat indult miatta, mert nem az elvárt módon viselkedett. Azt nem tisztázta, hogy az esetében mi lett volna az elvárt viselkedés.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a Microsoft kénytelen befejezni a Európai Gazdasági Térségben az Edge böngésző erőltetésére kitalált egyik legrégebbi trükkjét.

