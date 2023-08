Némi pszichológiai hadviselésbe bocsátkozva a Sony jó hírrel semlegesítve próbálja eladni a rossz hírt. A blogjában elsőként bejelentette, hogy a PlayStation Plus előfizetéssel rendelkezők többek közt a nemrég megjelent Saints Row játékot is megkapják a havi játékcsomagjuk részeként, majd ennek a lábjegyzeteként közölte a PlayStation Plus havidíjas előfizetések árának megemelését.

Az emelés nemzetközi és szeptember 6-tól érvényes, de csak a 12 hónapnyi szolgáltatást egyben kifizetőket érinti, az egyhavi és negyedéves előfizetések áraihoz most nem nyúlt hozzá a vállalat. Az éves konstrukcióval már rendelkező ügyfeleknek csak a november 6-tól történő megújításoktól kell majd az új árat fizetniük.

A PlayStation Plus csomagok régi és új 12 hónapos előfizetési díjai:

Plus Essential: 59,99 euró → 71,99 euró

Plus Extra: 99,99 euró → 125,99 euró

Plus Premium: 119,99 euró → 151,99 euró

