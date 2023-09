Az Apple mobiljait többféle egzotikus módon is lopták az elmúlt években, a tolvajok például nagyobb bandákba verődve villámgyorsan kifosztották az Apple Store üzleteket, esetleg megrakodott áruszállító furgonokat kötöttek el, vagy mozgásban lévő áruszállító járművek rakterét rabolták ki. Nem is olyan régi eset, hogy egy elválasztó falat áttörve hatoltak be az Apple egyik boltjába az éjszaka leple alatt.

Mindezek után a többség jó eséllyel azt hinné, hogy nem igazán lehet már meghökkentő újdonságot mutatni az iPhone-lopás művészetében, azonban a vezetéknevén csak Qiu néven azonosított kínai nő most minden várakozást felülmúló mutatványra vetemedett a napokban: besétált egy Apple Store-be, majd a fogaival elharapdálta az asztalra kirakott iPhone 14 Plus lopásgátló kábelét.

Elharapdálta a fémmel megerősített belsejű lopásgátló kábelt, mint egy hód a fa törzsét.

A Fucsien tartományban lévő Apple Store dolgozói elég gyorsan észrevették a lopást, a rendőrök olyan fél óra alatt megtalálták és előállították a kínai nőt. Állítása szerint eredetileg meg szerette volna vásárolni a készüléket, de aztán a 7000 jüanos (341 ezer forintos) árát látva inkább az ellopása mellett döntött, így szorgalmasan rágcsálni kezdte a lopásgátló kábelt, mikor nem látták az eladók és a vevők.

