A hirtelen szenzációvá váló közösségi médiás szolgáltatásoknak van egy kellemetlen közös jellemzőjük, a fejlesztőik általában óriási veszteségeket elkönyvelve működtetik azokat a befektetők pénzéből, abban bízva, hogy a jövőben sikerül reklámokkal vagy előfizetésekkel nyereségessé tenni azokat.

A Financial Times értesülései szerint a YouTube felsővezetésének köreiben most már formálisan is beszédtéma, hogy nagy baj lehet a TikToktól átvett rövid videós formátumból. A shortok népszerűsége gyorsan emelkedik a szolgáltatásban, ami alapvetően jó hír, ám a YouTube számára ezek masszívan kevesebb bevételt termelnek a megszokott videóknál, a rövidségük miatt nem lehet annyi reklámot megjeleníteni alattuk.

A kellemetlen helyzetet tetézi, hogy a belső statisztikák szerint a youtuberek egyre gyakrabban már nem pluszban készítenek rövid videókat a megszokott tartalmaik mellé, hanem részben elkezdték helyettesíteni azokat a shortokkal. Ennek hosszabb távon súlyos következményei lehetnek a YouTube számára, az üzletileg életképes régi formátum helyét egyre inkább átveszi egy fenntarthatatlan másik.

A YouTube jelen pillanatban előfizetések értékesítésével próbál csiszolni a bevételein, plusz hónapok óta aktívan kísérletezik a reklámblokkolás detektálásával és tiltásával.

