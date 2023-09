Kritikus sebezhetőségekre derült fény az ASUS három felső kategóriás vezeték nélküli routerében, a hibákat kihasználó támadók távolról átvehetik az irányítást az eszközök felett. A helyzet súlyosságáról mindent elmond, hogy a CVSS 3.1 besorolórendszerben mindhárom sérülékenység 9,8 / 10 pontot kapott a súlyosságára.

A hibák csak három modellt érintenek, az RTX-AX55 és az RT-AX56U_V2 esetében a 3.0.0.4.386_50460 vagy újabb rendszerszoftverre van szükség a tőlük való megszabaduláshoz, míg az RT-AC86U tulajdonosainak a 3.0.0.4_386_51529 vagy újabb firmware kell. A frissítések telepíthetőek a routerek böngészőből elérhető kezelőfelületén át.

Ugyanitt érdemes lehet kikapcsolni a routerek távoli menedzselési funkcióját (WAN Web Access), ha nincs rá szükség, ettől biztonságosabbá válnak az eszközök, a mostani hibák sem használhatóak ki a funkció nélkül.

Ugyan a sérülékenységek részleteire csak most derült fény, azonban az ASUS már tavasz óta tud róluk, foltozásaikat is tartalmazó firmware-frissítés az RT-AX55-höz augusztusban, az RT-AC86U-hoz júliusban, az RT-AX56U_V2-höz pedig májusban futott be.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!