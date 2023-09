Nem csak oktatásra és hobbielektronikai célokra felel meg a Raspberry Pi lapkaszámítógép, a jelek szerint akár bankrablásra is használható. A texasi Lubbock városának médiájából kiderült, hogy a rendőrség nemrég őrizetbe vett három férfit, akik bankautomatákat fosztottak ki a kütyü segítségével.

A részletek jó eséllyel szándékosan homályosak, a lebukásukhoz a legutóbbi akciójuk vezetett, ennek során szemtanúk előtt vettek ki 5700 dollárt egy ATM-ből. A beszámoló szerint valahogy hozzáfértek az automata egyik USB portjához, rádugták a Raspberry Pi lapkagépet, ami kikapcsolta az automata biztonsági rendszerét, így képesek voltak riasztás nélkül hozzáférni a készpénzt tároló rekeszhez.

Az elkövetőket a hotelszobájukban tartóztatták le a rendőrök, két a bűncselekmények elkövetéséhez használt Rasperry Pi-t is lefoglaltak. A pénzügyi csalások felderítésére szakosodott Texas Financial Crimes Intelligence Center szerint a trió már több alkalommal is lecsapott Nyugat-Texasban, de a kirabolt automaták számát, a zsákmányolt készpénz mennyiségét, a sebezhető ATM-ek típusát, továbbá az érintett pénzintézet(ek) nevét nem közölték.

A legérdekesebb kérdés mindezek ellenére az, hogy a rablók miként jutottak hozzá a lapkagépen lévő törőszoftverhez: valamiféle saját fejlesztésű megoldásról van szó, vagy ők is készen vásárolták a feketepiacon. Az utóbbi megmagyarázná a részletekkel kapcsolatos, feltűnően nagy titkolózást.

