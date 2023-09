A PlayStation konzolokkal rendelkezők bosszúságára a napokban áremelést jelentett be a Sony, szerdától világszerte megemelte a 12 hónapos PlayStation Plus előfizetések árait. Mostanra kiderült, hogy a magyar gamerek ennél is rosszabbul jártak, itthon számlázási ciklustól függetlenül mindegyik csomag ára nőtt, az újonnan előfizetők már az új összegekért érhetik el a csomagokat.

Az áremelés mértéke az egy hónapos és három hónapos előfizetések esetén még hagyján, akiknek eddig tellett a csomagokra, azok jó eséllyel az új összegeket is képesek kinyögni. Viszont a globálisan megemelt 12 hónapos csomagok árai nagyságrendi szinten nőttek, az ár-érték arány tekintetében legjobbnak mondható PlayStation Plus Extra éves előfizetése 30 ezer forintról 45 ezer forintra lőtt ki, ami már megfekheti a közönség jókora részének a gyomrát.

PlayStation Plus Essential

1 hónap: 3200 forint (2700 forint helyett)

3 hónap: 8900 forint (7500 forint helyett)

12 hónap: 25 600 forint (18 000 forint helyett)

PlayStation Plus Extra

1 hónap: 5000 forint (4200 forint helyett)

3 hónap: 14 700 forint (12 400 forint helyett)

12 hónap: 45 000 forint (30 000 forint helyett)

PlayStation Plus Premium

1 hónap: 6000 forint (5100 forint helyett)

3 hónap: 17 800 forint (15 000 forint helyett)

12 hónap: 54 000 forint (36 000 forint helyett)

