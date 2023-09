Az elmúlt évtizedek során céges és otthoni felhasználók millióinak gyűlt meg a baja a nyomtatójával, a leggyakrabban az újabb Windowsokhoz már nem elérhető driverek, továbbá az alacsony minőségű meghajtószoftverek különféle bugjai okoztak fejfájást. Ennek tetejébe a közelmúltban többször is előfordult, hogy a rosszul megírt driverek még a Windows sebezhetőségeire kiadott javításokkal is összeakadtak, nem lehetett nyomtatni a fontos rendszerfrissítések telepítése után.

A jövőben vége lesz ezeknek a nyűgöknek, a Microsoft bejelentette a gyártóktól származó driverekkel való végleges leszámolást. A vállalat mostantól elvárja a nyomtatók gyártóitól, hogy az új termékeik támogassák a Mopria Alliance iparági szövetség által kidolgozott protokollt, ez egy közös és szabványos meghajtóprogram printerekhez, lapolvasókhoz, multifunkciós nyomtatókhoz.

A Mopria elterjedését követően nem kell majd drivereket telepíteni a Windowsba,

plug and play stílusúvá fog válni a nyomtatók használata.

Az átmenet keretében a Windows Update szolgáltatásba 2025-től kezdve már nem küldhetnek be új nyomtatókhoz készült drivereket a gyártók, 2026-tól pedig több elérhető driver esetén a Windows alapértelmezetten a mopriásat fogja preferálni a gyártói helyett. Végül 2027-től már a Windows Update-be régen feltöltött driverekhez is csak biztonsági frissítéseket küldhetnek majd be a gyártók.

A Microsoft nem akadályozza meg a gyártókat abban, hogy a jövőben a weboldalaikról letölthető egyéni driverek telepítésére kényszerítsék a termékeiket megvásároltakat, vagy további funkciókat biztosító segédprogramokat adjanak ki hozzájuk. Viszont jó esély van rá, hogy a cégek pusztán költséghatékonysági okból is hajlandóak lesznek befejezni az egyéni driverek használatát.

