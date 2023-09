Természetesen mi is jelentkezünk majd egy összefoglalóval, de aki nem szeretné ezt megvárni, hanem szeretne a lehető leghamarabb értesülni az újdonságokról, annak érdemes élőben követnie az eseményt. Mutatjuk, ezt hogyan teheti meg.

Mikor lesz az Apple iPhone eseménye?

A Wonderlust, ahogyan az Apple nevezi, ma, szeptember 12-én, kedden magyar idő szerint 19:00-kor kezdődik. A vállalat csupán a kiválasztott újságíróka egy szűk körét látja vendégül az élő eseményen az Apple Parkban található Steve Jobs Theaterben, de a többiek - újságírók és rajongók egyaránt - bárhonnan máshonnan közvetíthetik az eseményt.

Pontosan mit jelent be az Apple?

Bár a vállalat nem sosem kommunikál előre konkrétumokat, vannak dolgok, amelyekről nyugodtan feltételezhetjük, hogy az Apple be fogja jelenteni.

Az esemény sztárja kétségtelenül az iPhone 15 termékcsalád lesz.

A pletykák szerint mind a négy iPhone-on megtalálható lesz a Dynamic Island, ami eddig csak az iPhone 14 Pro és Pro Max modelleken volt megtalálható, de ami még fontosabb, hogy az összes új iPhone átáll az USB-C-re. Ez az első alkalom, hogy az Apple a 2012-es Lightningra való áttérés óta megváltoztatja az iPhone-ok portját.

Az új iPhone-ok a pletykák szerint számos kisebb változtatást tartalmaznak majd mindenhol, például egy új periszkóplencsét kap majd a Pro Max modell. De más Apple-eszközökre is számítunk, például egy új okosóra nemzedék, az Apple Watch Series 9 és Ultra 2 készülékek is megjelenhetnek, mindkettő frissített S9 chippel, pulzusmérő szenzorokkal és U2 ultraszéles sávú chippel. Az Apple egy USB-C-s AirPods Pro-t is piacra dobhat, az iPhone 15 új portjához illeszkedve.

Azt is megtudjuk, hogy az Apple mikor adja ki hivatalosan az iOS 17-et, amely olyan funkciókkal érkezik, mint a StandBy mód, az iPhone kontaktposztok és a FaceTime videós hangposta.

Így követhetjük élőben az Apple eseményét

Aki nem olyan szerencsés, hogy személyesen a helyszínről követheti a cupertinói eseményt, az háromféle módon is streamelheti azt. Az Apple élőben közvetíti az eseményt a weboldalán, az Apple TV alkalmazáson keresztül, valamint a vállalat YouTube-csatornáján.

Érdemes tudni, hogy az Apple az eseményt megelőző percekben mindig közzétesz egy előzetes videót, így nem árt, ha egy kicsit korábban érkezünk meg a felületekre:

