Kiprobáltuk a Nothing Phone (2) telefont, aminek nem csak a neve fura, hanem a külseje is, viszont hogy egyedi darab, ahhoz nem fér kétség.

Bár az okostelefonos piac egy ideje már legjobb esetben is csak stagnál, még mindig vannak olyan új versenyzők, akik komoly reményekkel lépnek színre ebben a szektorban. Közéjük tartozik a Nothing nevű vállalat, amely tavaly rukkolt elő első telefonjával, amivel komoly sikert is aratott. Ez azért annyira nem volt meglepő, hiszen a cég mögött olyan nagyszerű elmék és befolyásos emberek állnak, mint Carl Pei, a OnePlus egykori első embere, Steve Haufmann, a Reddit nevű médiavállalat igazgatója vagy Tony Fadell, az iPod atyja.

Mindenesetre nem is lehetett kérdés, hogy ennek a történetnek folytatódnia kell, és 2023 nyarán a vállalat be is jelentette, hogy érkezik egy új, továbbfejlesztett telefon, ami a Nothing Phone (2) néve hallgat. A termék már Magyarországra is befutott hivatalosan, és szinte az első pillanattól kezdve látszik, hogy ez bizony egy nem hétköznapi eszköz.

Nem kihajtható ugyan, viszont ennek ellenére szokatlan külsővel bír, hiszen a hagyományos hátlap helyett egy átlátszó üveget kapott. E mögött pedig girbegurba fehér LED csíkokat helyeztek el, amelyek értelemszerűen bekapcsolt állapotukban elképesztően figyelemfelkeltőek. Ha ezek világítanak, arra mindenki odafigyel!

A legjobb, hogy ez, a Glyphs-nek nevezett technológia, nem is pusztán öncélú dizájnelem, hiszen a LED-ek képesek jelezni, ha hívás, üzenet vagy levél érkezik.

Használhatóak stoppernek, időzítőnek, valamint információt szolgáltathatnak az akkumulátor töltöttségi szintjéről is. Ez egy látványos, és nem utolsó sorban hasznos dolog, és képes arra, hogy kiemelje a Nothing telefonját a mostanra gigantikus méretűre dagadt mobilos kínálatból.



A modell kialakítására sem lehet panasz, ugyanis a lekerekített éleknek, vékony kávának, és az előlapi üvegbe vájt apró kameraszigetnek köszönhetően kellően modern a megjelenése. Az összeépítés minősége hibátlan, a gombok jó helyen vannak, a fogása kényelmes, nem akar kicsúszkálni a felhasználó kezei közül. Nem vízálló, de arra azért odafigyeltek, hogy a por és az eső ne tehessen benne kárt.

Mire jó?

Önmagában viszont a remek dizájn még nem lenne elég a sikerhez. Azonban itt a külcsín mellett a belbecsre is odafigyeltek. A korábban már említett Carl Pei mindig is egy remek szakember hírében állt, aki mestere az optimalizálásnak, ráadásul itt elég erős hardvert is alkalmaztak, hiszen a 12 GB RAM-mal megtámogatott Snapdragon 8+ Gen1 processzor kiválónak számít.

A telefon a saját, Android 13 alapú Nothing OS 2.0.2a platformra épül, ami a tapasztalataink szerint kiváló rendszer. A készülék iszonyatosan stabil, kellően gyors, és a teljesítmény bőven elég ahhoz, hogy minden, de szó szerint minden telefonos applikáció gond nélkül fusson rajta. Még a legjobb, 3D grafikájú játékok, erőforrás zabáló navigációs szoftverek, valamint ultranagy felbontású, HDR médiaállományok is akadozás nélkül hasítanak.

A 256 GB-os tárolókapacitás ebben a kategóriában már nem számít kiemelkedőnek, de ahhoz elég, hogy átlagos használat mellett 1-2 évig senkinek ne legyen semmi gondja adattárolással.

A beépített hangszórójától nem voltunk különösebben elájulva, hiszen bár hibáktól, zajosodástól, sistergéstől nem kell tartani, és a hangerő is megfelelő, azonban a basszusok hiánya miatt a végeredmény műanyag hatású, természetellenes. Mindenesetre ha egy fül- vagy fejhallgatót használunk, sokkal jobb lesz a hangminőség. 4700 mAh-s akkumulátort kapott, ami a használattól függően 6-10 órányi működéshez szükséges energiával képes ellátni. Ez pedig a mai mezőnyben átlagos, de távolról sem kiemelkedő produkciónak minősül. A 45 wattos töltéssel durván egy órára van szüksége ahhoz, hogy csurig teljen nulláról az akksi, ami rendben van, mint ahogyan az is, hogy az életet adó energia vezeték nélküli úton is átpumpálható bele.

Kijelző

A telefonnak esélye sem lenne már ebben a magasabb kategóriában egy gyatra kijelzővel, de erre itt nagyon odafigyeltek. A több, mint egymilliárd árnyalat visszaadását biztosító, 6,7 inches OLED kijelző színei gyönyörűek, a tónusok ellentmondást nem tűrően ragyognak.



A fényerő kellően nagy ahhoz, hogy a nagy dinamikatartományú tartalmak is igen látványosan jelenjenek meg, illetve ahhoz is, hogy akár napfénynél is gond nélkül lehessen használni a készüléket. A 2412 x 1800 képpontos felbontás kellő részletességet garantál, a mozgásmegjelenítés hibátlan, és a 120 hz-es képfrissítési frekvenciának köszönhetően a görgetés, lapozás is finom.

Fotózás és videózás

Vannak telefonok, amelyeknél a gyártók óriási figyelmet fordítanak a képalkotásra, azonban itt ez a terület kisebb hangsúlyt kapott. Az optikai stabilizátorral ellátott 50 megapixeles főkamerával lehet sötétben is szép képeket lőni, de az ugyanilyen felbontású ultraszéles kamera csak viszonylag sok fény mellett használható normálisan.

A nagyított fotók elkészítésére alkalmas zoomkamera pedig nemes egyszerűséggel hiányzik. Videóknál be kell érni a 4K-val, és a másodpercenkénti 60 képkockás rögzítési sebességgel, szóval a jó minőségű lassított anyagokról is le kell mondani. Viszont az is igaz, hogy a stabilizátort nem spórolták ki, ami segít kiküszöbölni a kézremegésből, mozgásból fakadó hibákat.

Érdemes megvenni a Nothing Phone (2) telefont?

Az előzetes infók alapján sokat vártunk a Nothing Phone (2) telefontól, amely nem is okozott csalódást. A negyedmillió forintba kerülő modell ár/érték aránya jónak mondható, kivéve, ha valaki direkt fotózásra, videózásra keres egy terméket, mert arra azért vannak ennél jobb megoldások is ilyen összegért. Viszont játékra, filmezésre, videózásra, munkára vagy mindennapi használatra kiváló választás lehet. Ha pedig valakinek fontos a figyelemfelkeltő külső, az egyedi dizájn, annak pedig aztán pláne érdemes elgondolkodnia ezen a szokatlan megjelenésű terméken.



