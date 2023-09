Tegnap az Apple bejelentette a legfrissebb termékeit és az eseményről mi is egy folyamatosan frissülő cikkben számoltunk be. A titán házas iPhone és a többi érdekes újdonság mellett az eseményen csak egy egész kis figyelem jutott az Apple legújabb fülhallgatójára, az AirPods Pro-ra, pedig itt is történtek érdekes változások.