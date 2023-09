Szeptember 23-án hetedik alkalommal szervezik meg az Independent Label Fair Budapest (ILF) vásárát a Magyar Zene Házában, ahol közel negyven hazai és határon túli magyar független kiadó kínálatából szerezhetik be lemez- vagy kazettagyűjteményük legújabb darabjait az érdeklődők. A börze mellett a magyar független kiadókról szóló szakmai programokkal, dj szettekkel, live act-ekkel is készülnek a szervezők.

Mint ahogy azt már mi is megírtuk, a hanglemez újra divatba jött, ami nem csak azt jelenti, hogy bolhapiacokon, vagy internetes piactereken böngészhetünk régi használt lemezek közt, hanem hogy új kiadványok is érkeznek a piacra. És nem csak külföldről, hanem Magyarországról is. Az Independent Label Fair Budapestet (ILF) például kifejezetten a hazai független lemezkiadók népszerűsítésére hozták létre. A kimondottan fizikai formátumokra (vinyl, CD, kazetta) specializálódott börze különlegessége, hogy a mainstream zenei világon túlmutató, friss és időtálló értékeket felmutató kiadókra fókuszál. A vásárokon évente 1000 látogató fordul meg és több száz kiadvány talál gazdára. A kiadványokat itt első kézből, közvetlenül az adott kiadót támogatva tudják beszerezni a vásárlók, sőt, az ínyencek akár limitált, egyedi, a boltokban nem kapható, gyűjtői darabokkal is kibővíthetik a kollekciójukat.

Jelen lesz itt a magyar punk, a jazz és a techno egyaránt, ahogy a hip-hop vagy az afrobeat is, mindenki megtalálhatja az ízléséhez és érdeklődéséhez passzoló műfajokat, vagy épp kiléphet a komfortzónájából. A vásár nem titkolt célja az is, hogy a független kiadóknak olyan fórumot biztosítson, ahol jobban megismerhetik egymást, zenei profiltól függetlenül tapasztalatokat cserélhetnek, szakmailag fejlődhetnek és nem utolsó sorban nyilvánosságot kaphatnak.

Aki vásárol, egyben a jövőbe is befektet, hiszen a független kiadók támogatásával hozzájárul ahhoz, hogy a hazai lemezkiadás spektruma még szélesebbé és sokszínűbbé váljon.

Negyven kiadó több száz kiadványának megismerése még a tapasztaltabb gyűjtőknek is embert próbáló feladat, ezért a szervezők az újdonságokat, friss kiadványokat a rendezvény Facebook eseményében osztják meg.

