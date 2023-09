A kínai Unitree Robotics két évvel ezelőtt mutatta be a Go1 platformját, amely mint első fogyasztói felhasználású bionikus robotplatform, új szegmenst hozott létre a robotikai piacon, és Magyarországon is nagy sikert aratott. Még nálunk is járt és összeismerkedett a szerkesztőségi kutyusunkkal, Zsömivel. A hangcsoui székhelyű vállalat 2023 szeptemberben bejelentette a következő generációs Unitree Go2 termékcsaládot, amelyet elődjéhez hasonlóan három felhasználói szegmens - fogyasztói, oktatási és kutatási, és ipari ill. rendfenntartói - igényei szerint fejlesztettek.

A fogyasztói kategória alapmodellje az Unitree Go2 Air 7 kilogrammos hasznos teherrel 9 km/óra sebességgel tud haladni, és a 8000 mAh akkumulátorral több mint 1 órán át üzemel. Az intelligens terepnavigáció és akadálykerülés érdekében az új típus már egy 360X90 fokos tartományban működő lézeres letapogatót (LIDAR-t) is tartalmaz, amely 5 cm-es pontossággal tereptárgyakat érzékel. Az ugyancsak a fogyasztói kategóriába sorolt Unitree Go2 Pro már nagyobb számítási kapacitással, nagyobb hasznos teherbírással rendelkezik, 12,6 km/órás végsebességet tud elérni, valamint 4G-kapcsolatot, hangfelismerési és zenelejátszási funkciókat is tartalmaz.

Az oktatási és kutatási célú típusok Go2 Edu Plus néven kerülnek piacra.

Ez a típus már 18 km/órás csúcssebességre képes és több mint 2 órás üzemidőt biztosít számára a megnövelt kapacitású 15 000 mAh-s akkumulátor.

A legfontosabb különbség a fogyasztói és az oktatási és kutatási célú típusok között, hogy utóbbi modellek már nem csak előre meghatározott utasítások végrehajtására alkalmasak, hanem a mesterséges intelligencia támogatásával képesek értelmezni a feladatot, majd a kódgeneráló funkció segítségével automatikusan létrehozni egy kódsort, amely végrehajtja a parancsot. Ezen felül az oktatási célú robotok esetében további programnyelvek használata is lehetséges lesz.

Mivel a robot számos mozgásformára képes, olyan feladatokat tud elvégezni, ahol az emberi jelenlét veszélyes, körülményes vagy túl drága lenne. Az ipari ill. rendfenntartói célokra fejlesztett Go2 Plus felszereltségtől függően két változatban lesz rendelhető, de mindkét típus tartalmazza a beépített kijelzős távirányítót, a 4G-s kommunikációs frekvenciát, és támogatják a kétcsatornás 1080P nagyfelbontású videó jelátvitelt. Mindkét változat négy lámpával, és nagy fényerejű „fill light" fényekkel rendelkezik. A nagyobb modell emellett nagy teljesítményű 30W-os, 3000 lumen fényerejű keresőlámpa rendszerrel és 10W teljesítményű figyelmeztető fényekkel (piros, kék megkülönböztető jelzés), és 500-800m hatótávú digitális hangszóró rendszerrel, hanglejátszási és szövegfelolvasó funkciókkal, valamint piros és kék sorozatvakuval is rendelkezik.

A Unitree termékeit az elmúlt években széles körben használják olyan egyetemek és vállalatok, mint a Berkeley University of California, a Massachusetts Institute of Technology, a Stanford University, The University of Tokyo, a Nanyang Tehnological University Singapore Honda Research Institute, a Google, a Facebook, az Amazon, az Nvidia, a Leica, vagy a DHL. Magyarországon a Unitree robotikai termékek forgalmazója az INFUZE Robotics.

