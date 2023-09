A vizsgálat néhány TikTok-funkcióra összpontosított: az alapértelmezett fiókbeállításokra; a "Családi párosítás" beállításaira; és az életkor ellenőrzésére. Az Európai Adatvédelmi Testülettel folytatott konzultációt követően a DPC megállapította, hogy a TikTok a gyermekek fiókjait alapértelmezés szerint nyilvánosnak állította be, amikor regisztráltak a platformon.

Ez azt jelentette, hogy a gyerekek videói alapértelmezés szerint nyilvánosan megtekinthetők voltak.

Emellett a kommentek, duettek és Stitch funkciók is alapértelmezés szerint engedélyezve voltak.

A TikTok által 2020-ban bevezetett Family Pairing funkció lehetővé teszi, hogy a gyermekek fiókjait egy külön felnőtt fiókkal kapcsolják össze, elméletileg az alkalmazás beállításainak kezelése érdekében, például a képernyőidő korlátozása, valamint a közvetlen üzenetek és az esetleg nem megfelelő tartalmak korlátozása érdekében. A DPC megállapította, hogy a gyermekek TikTok-fiókjait olyan profilokhoz lehetett kapcsolni, amelyekről a vállalat nem ellenőrizte, hogy szülőhöz vagy gondviselőhöz tartoznak. Miután összekapcsolták, a felnőtt felhasználó lazíthatott a gyermek profiljának beállításain, hogy engedélyezze a DM-eket.

Az egy másik vitás kérdés, hogy a TikTok eleget tett-e annak érdekében, hogy a 13 éves alsó korhatár alatti gyerekeket a korellenőrzéssel távol tartsa a platformtól. Bár a határozat szerint a TikTok korellenőrzési módszerei nem sértették a GDPR-törvényeket, megállapította, hogy a vállalat nem védte kellőképpen a 13 év alatti gyermekek magánéletét, akik fiókot tudtak regisztrálni.

A TikTok 2021-ben szigorította a 13 és 15 év közötti felhasználók fiókjainak adatvédelmi beállításait, így azok alapértelmezés szerint privátabbá váltak. A TikTok-nak három hónap áll rendelkezésére, hogy gyakorlatát összhangba hozza az európai törvényekkel.

A DPC más közösségi médiaplatformokat is megbírságolt már a fiatal felhasználókkal kapcsolatos hasonló szabálysértések miatt írja cikkében a The Verge. A Facebook tulajdonosa, a Meta 2022-ben több mint 400 millió dolláros bírságot kapott, mert lehetővé tette a tizenéves Instagram-felhasználók számára, hogy üzleti profilokra regisztráljanak, így többek között az elérhetőségeik is nyilvánossá váltak.

