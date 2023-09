Az LG bejelentette az új OLED evo M tévéjét, aminek a különlegessége a Zero Connect Box nevű megoldás. Ez lehetővé teszi, hogy a tévé működtetéséhez a tápegységen kívül semmilyen más kábelre ne legyen szükség. Az LG azok számára fejlesztette ki ezt az új vezeték nélküli megoldást, akik a tévéjüket különböző eszközökhöz és perifériákhoz, például játékkonzolokhoz és set-top-boxokhoz kényelmesen és problémamentesen szeretnék csatlakoztatni. A Zero Connect technológia révén a csatlakozókat tartalmazó dobozt a lakás bármely pontján el lehet majd helyezni és az vezeték nélkül továbbítja a jelet a falon lévő tévére.

A kép és hang legfeljebb 10 méteres távolságon belül akár 4K felbontásban (3840 x 2160 pixel) és 120 Hz-es frissítési rátával is akadás, és hiba nélkül jut el a tévékészülékig, így természetesen semilyen minőségi kompromisszumot nem kell kötnünk falra fúrt tévénken megjelenő képpel kapcsolatban. A játékkonzolok kedvelői számára is jó hír, hogy a késleltetés is a nullához közelít, így az a játékélményt sem befolyásolja majd.

A megoldás lényege, hogy a tévét szinte minden hozzá befutó kábeltől mentesen lehessen elhelyezni a falon, vagy a térben, megvalósítva így egy könnyebben tervezhető dizájnelem koncepcióját. Ennek ugyan kicsit ellentmond a még mindig meglévő tápkábel, amit valahogy el kell rejteni a tévé mögött egy konnektorral együtt, de ha ezt megoldottuk, akkor a többi már gyerekjáték.

Csak be kell kötnünk a Zero Connect Boxot a szoba bármely pontján, ott ahol gond nélkül felhalmozhatjuk körülötte a többi házimozi, vagy gaming komponenst és az vezetéknélkül továbbtja a kép és hang jelét a kijelzőre. Nem kell koax és HDMI kábelek kötegét elrejtenünk többet a tévétől a házimoziig, konzolig. A tévé tényleg olyan lehet, mint egy kép a falon.

Egy elég drága kép, mert ez a készülék két méretben létezik, 77 és 83 hüvelykes verzióban amelyek ára 2,1 millió és 11 ezer híján 3 millió. De ne feledjük, hogy a Zero Connect technológia mellett ezek azért az LG top OLED tévéi is egyben, amik eleve nem olcsó darabok.

