Még napjainkban sem mindig garantálható, hogy mindenhol erős mobilhálózati kapcsolat áll rendelkezésre, főleg, ha vidékre, külföldre utazunk. Ez problémát okozhat, amikor a választott térképalkalmazás segítségével próbálunk eljutni célunkhoz, mindegy, hogy autóval, gyalóg vagy tömegközlekedéssel tesszük ezt. A megoldás az, ha előre letöltjük és gyorsítótárba helyezzük a térkép azon részeit, amelyekre szükségünk lesz.

Így egyébként az adatkeretünkkel is komolyan takarékoskodhatunk, ami mondjuk külföldön, roaming közben súlyos összegek megspórolását is jelentheti.

Az iOS 17 megjelenésével - amely jelenleg nyilvános bétaverzióban van - az Apple Maps végre felzárkózott a Google Mapshez, lehetővé téve, hogy egy bizonyos régiót helyben tároljunk a telefonunkon. Így, ha elveszítenénk a jelet, vagy a roaming során kikapcsolnánk az adatforgalmat, akkor is képesek leszünk megtalálni az utat a célunkig.

Hogyan lehet letölteni telefonunkra a térképet?

A dolog tényleg csak egy pár kattintás, bár arra ilyenkor érdemes figyleni, hogy Wi-Fi közelében legyünk, vagy ha korlátlan az itthoni adatkeretünk, akkor még itthon végezzük el ezt a műveletet. Ennyire egyszerű a dolog a Google térképén:

Nyissuk meg a Google Térképek alkalmazást a telefonján, majd keressük meg azt a területet, amit szeretnénk letölteni.

Amikor megtaláltuk a kívánt területet, töröljük a keresési eredményeket, de hagyjuk meg a térképet a képernyőn.

Koppintsunk a jobb felső sarokban található profil ikonra, majd válasszuk ki az "Offline térképek" lehetőséget.

Válasszuk ki a "Saját térkép kiválasztása" lehetőséget, majd rajzoljunk egy területet a képernyőn, amit letölteni szeretnénk.

Miután kiválasztottuk a területet, koppintsunk a "Letöltés" gombra. A térkép most gyorsítótárazva lesz a telefonon, így offline is használható lesz.

Az offline térképeket a beállításokban testre szabhatjuk. Például beállíthatjuk, hogy automatikusan frissüljenek, így, ha bármi változás történik a régióban, akkor azok felvezetésre kerülnek a térképünkre, ha a telefonunk a netre csatlakozik.

Az Apple Mapsben az iOS 17 rendszerben offline használatra is letölthetünk majd térképeket (ezek a térképek az Apple Watch-on is működnek majd offline). Ezzel kapcsolatban egyelőre még csak a rendszer béta verziójára hagyatkozhatunk, így most inkább nem közlünk ehhez útmutatót, de ahogy az iOS 17 kijön, valószínűleg az Apple is kommunikálni fogja ezt a változást. Addig is, iPhone-on, vagy iPad-en az Offline Google térképek ugyanúgy használhatóak, mint Android telefonon.

