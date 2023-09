Pénteken megkezdődött az iPhone 15 mobilcsalád előrendelése, kevesek meglepetésére az Apple legújabb készülékeire éhezőknek továbbra sem jelent kihívást óriási pénzeket letenni az asztalra, bár Magyarországon a mostani modellek pont számottevően olcsóbbak lettek az elődeiknél.

A közismert Ming-Chi Kuo piacelemző máris helyzetjelentést adott, állítása szerint a bolti forgalomba szeptember 22-én kerülő iPhone 15 mobilcsalád az előre megtippelhetőnek megfelelően kiválóan fogy. Az összes modell közül a legnagyobb sztár az iPhone 15 Pro Max, jelentősen jobban fogy a tavalyi elődjénél, így egyrészt az óriási érdeklődés, másrészt pedig gyártási nehézségek miatt az előrendelők már 4-5 hét szállítási időre számíthatnak.

Ettől független nem lehet teljes az Apple öröme, az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus körülbelül az elődeik előrendelési számait hozzák, míg az iPhone 15 Pro gyengébben muzsikál, a szárnyaló Pro Max ennek az eladásaiba eszik bele. További érdekességként az iPhone 15 és az iPhone 15 Plus előrendelői hírünk írásakor most pénteki vagy jövő hétfői kiszállításra számíthattak, míg az iPhone 15 Pro leszállítására már 3-4 hetet jósolt a vállalat.

Kuo szerint csak idén olyan 80 millió iPhone 15 találhat gazdára.

