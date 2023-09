Folyamatosan özönlenek az érdekes felfedezések az FTC vs. Microsoft per nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumainak köszönhetően, a Bethesda izgalmas játékmegjelenési tervei és a jövőre érkező új Xbox Series konzolok után most az Xbox távolabbi jövője is körvonalazódott.

A dokumentumok szerint a következő generációs Xbox piacra dobására 2028-ban számít a Microsoft, ami realisztikusan hangzik, hiszen a jelenlegi generációs Xbox Series gépek 2020 végén jelentek meg, a nyolc év jellegű életciklus megszokott a játékkonzolok piacán.

Ugyan a következő generációs Xbox alapvetően egy klasszikus játékkonzolnak ígérkezik, azaz sok lóerő lesz a motorházteteje alatt és helyileg futtatja a játékokat, azonban a Microsoft hibrid konzolként képzeli el: olyan felhős ökoszisztémát kíván elérhetővé tenni a játékfejlesztők számára, ami lehetővé tenné a termékeik egy részének felhőben való futtatását. Ezzel a megoldással elméletben olyan játékok készülhetnének, amelyek futtatására a tévé mellett lapuló Xboxnak nincs elég számítási teljesítménye.

A koncepció ismerős lehet, a Microsoft még az Xbox One-korszakban kísérletezett vele, próbálta a Crackdown 3 rombolással összefüggő fizikai számításainak egy részét a felhőben futtatni. A végtermék sajnos a rombolás tekintetében csak az árnyéka lett az évekkel korábban mutogatott techdemónak, plusz más aspektusai is gyengén sikerültek, a kiadása óta síri csend honolt a Microsoft háza táján a hibrid futtatás ügyében.

A további információk alapján a következő generációs Xbox teljesen vagy részlegesen maradhat az AMD-féle hardverek használatánál, konkrétan a Zen 6 processzormagok és a Navi 5 grafikus architektúra kerültek említésre, de felmerült az ARM64 CPU-architektúrára való átállás ötlete is. A grafikai innováció terén a Microsoft többek közt következő generációs sugárkövetést és gépi tanulást használó szuperfelbontást szeretne látni, az utóbbi alatt az NVIDIA DLSS-sel alapvetően azonos elven működő képfelskálázásra kell gondolni.

Végül a borítékolhatónak megfelelően a Microsoft minden használná a gépi tanulást és a mesterséges intelligenciát, ahol bevethető volna, a játékok futásának gyorsításától a közösségek moderálásán át a játékfejlesztő eszközökig mindenhova eljuttatná azt. A legutóbbi kapcsán olyan ötletek merültek fel, mint például procedurális generálásra, továbbá NPC-k szövegeinek a megírására lehet használható a technológia.

