Nagy szenzációt keltettek az elmúlt években az Amazon kasszamentes boltjai az Egyesült Államokban, regisztrációt és azonosítást követően szimplán kisétálhatnak a vevők a magukhoz vett árucikkekkel. A levett és visszatett termékek követését gépi rendszer végzi az üzletekben elhelyezett kamerák képe alapján, a tapasztalatok alapján szükséges mértékű hatékonysággal.

A megoldás nem tökéletes, az Amazon és a vevő kárára is tévedhet a rendszer, plusz a telepítésének és a működtetésének is komoly költségei vannak. A vállalat most rájött, hogy a kamerás követés minimum részben, de adott esetben akár egészében leváltható egy messze egyszerűbb módszerrel, rádiófrekvenciás azonosításos elven működő (RFID) jeladócímkék használatával.

Az egyszerűbb és olcsóbb rendszer tesztelését két helyen is megkezdte Seattle városában az Amazon, a Climate Pledge Arena fedett aréna után a Seattle Seahawks amerikaifutball-csapatnak otthont adó Lumen Fielden is elérhetővé tette.

Ajándékboltok lévén javarészt ruhaneműket lehet vásárolni a kérdéses üzletekben, az RFID-címkék bele vannak varrva a ruhákba. A vevők magukhoz veszik a kívánt termékeket, majd kifelé menet egy különleges kapun kell áthaladniuk, ami a címkék jelei alapján számba veszi a náluk lévő holmikat. Végül a vevőknek biometrikus módon azonosítaniuk kell magukat a fizetéshez, vagy az ehhez szükséges regisztráció hiányában bankkártyával is kiegyenlíthetik a számlát.

Az RFID-es azonosítás érdekessége, hogy ha beválik, akkor a költséghatékonysága és egyszerűsége miatt drámaian felgyorsíthatja a kasszamentes boltok terjedését.

