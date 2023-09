Egyre gyakrabban fogják a fejüket a nagy költségvetésű új játékok rendszerkövetelményei láttán a számítógépes játékosok, kezdenek erősen kifogyni a szuszból az egyre csak korosodó processzoraik és videókártyáik. Most végre viszonylag jó hír is érkezett a témában, a milliók által várt Assassin's Creed Mirage minimum és ajánlott beállítások mellett sem kér őrült hardvereket, olyan hat-hét évvel ezelőtti gamer konfigurációkon is korrektül elfuttathatónak bizonyulhat az október 5-én befutó játék.

Viszont nagy érdekesség, hogy az Ubisoft műszaki partnere az Intel volt a játék fejlesztése során, így az AMD FSR2 és az NVIDIA DLSS képskálázási eljárások sem érhetőek el benne, helyette a minden modernnek titulálható videókártyán futtatható Intel XeSS Super Sampling áll csak rendelkezésre a képfelskálázásra. Továbbá PC-specifikus extrák még az MSI Mystic Light hangulatvilágítás és az OWO Haptic Gaming System haptikus mellény támogatása.

Minimum (1080p / Low / 30 fps)

CPU: Intel Core i7-4790K / AMD Ryzen 5 1600 / Intel Arc+ReBAR esetén Intel Core i5-8400)

GPU: Intel Arc A380 (6GB) / NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) / AMD Radeon RX 570 (4GB)

RAM: 8 GB (kétcsatornás módban)

OS: 64 bites Windows 10/11

SSD: 40 GB szabad hely

Ajánlott (1080p / High / 60 FPS)

CPU: Intel Core i7-8700K / AMD Ryzen 5 3600

GPU: Intel Arc A750 (8GB) / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti (6GB) / AMD Radeon RX 5600 XT (6GB)

RAM: 16 GB (kétcsatornás módban)

OS: 64 bites Windows 10/11

SSD: 40 GB szabad hely

2K (1440p / High / 60 FPS)

CPU: Intel Core i7-9700K / AMD Ryzen 7 3700X

GPU: Intel Arc A770 (8GB) / NVIDIA GeForce RTX 2070 (8GB) / AMD Radeon RX 5700 XT (8GB)

RAM: 16 GB (kétcsatornás módban)

OS: 64 bites Windows 10/11

SSD: 40 GB szabad hely

4K Ultra (2160p / Ultra / 60 FPS)

CPU: Intel Core i5-11600K / AMD Ryzen 5 5600X

GPU: NVIDIA GeForce 3080 (10GB) / AMD Radeon RX 6900 XT (16GB)

RAM: 16 GB (kétcsatornás módban)

OS: 64 bites Windows 10/11

SSD: 40 GB szabad hely

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!