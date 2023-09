Különösen jó hírrel indult a Microsoft pénteki napja, az Egyesült Királyság piacfelügyeleti hatósága előzetes jóváhagyást adott számára az Activision Blizzard játékkiadó felvásárlására. Teljesen végleges döntés további konzultációt követően októberben várható a hatóságtól, ám ezen a ponton úgy tűnik, hogy a Microsoft legújabb javaslatai miatt felhagyott az üzlet gáncsolásával a CMA.

Ezzel látszólag elhárult az utolsó említésre méltó akadály a 69 milliárd dolláros akvizíció elől, így a Microsoft néhány hónapon belül formálisan is az Activision Blizzard tulajdonosává válhat. A Call of Duty konzolos rajongóinak nincs mitől félniük, a játéksorozat középtávon biztosan elérhető marad a PlayStationre is, plusz a jövőben még a Nintendo Switch-en is tiszteletét teszi majd. Viszont jó esély van rá, hogy a portolás időigénye és az első generációs kézikonzol hiányzó lóerői miatt csak a következő generációs hardvertől lesz elérhető, azaz Nintendo Switch 2-t igényelhet majd a játéksorozat.

Remek kérdés, hogy az Activision Blizzard további játéksorozatai közül a jövőben mi válik majd exkluzívan PC-n és Xboxon játszhatóvá, már nem számítva az esetleges felhős futtatási lehetőséget. Nagyon valószínűnek tűnik, hogy a jövőben érkező új játékok java elkerüli majd a rivális platformokat, mint ahogy a Bethesda által fejlesztett Starfield is csak a PC / Xbox / felhő trióra futott be.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!