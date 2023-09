A jelenlegi hírek szerint jövőre végre megérkezik majd a Nintendo Switch 2 kézikonzol, a termék hardveres fejlesztése már többé-kevésbé befejeződött, folyamatban van a fejlesztői prototípusának külsős és belsős stúdiókhoz való eljuttatása.

A RedGamingTech forrásai nemrég újabb érdekességekkel szolgáltak a következő generációs hibrid konzol kapcsán. Állításaik szerint a termék maradt az NVIDIA által tervezett rendszerlapka használatánál, az egyedi grafikus vezérlője alapvetően a GeForce RTX 3000 szériás videókártyákon is használt Ampere architektúrára épül, de megkapta az utód Lovelace egyes fejlesztéseit is. A játékok futtatásának gyorsítására a fejlesztők az NVIDIA DLSS képfelskálázási eljárást is igénybe vehetik majd.

Összességében a Nintendo Switch 2 egy kellemesen erős terméknek bizonyulhat, a források állításai alapján kézikonzolos üzemmódban teljesítményre nagyjából az ASUS ROG Ally szintjén van, míg dokkolt üzemmódban csak olyan 15%-kal lassabb az Xbox Series S konzolnál.

