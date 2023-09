A Huawei Nova 10 alapvetően egy középkategóriásnak szánt készülék, kinézetre tényleg szép telefonról beszélünk és a szelfikamera is kiemelkedő. Mivel 2022-ben ezen kívül semmiben sem adott többet a konkurenciánál, így nem adtam volna 240 ezret. De egy évvel később, már akár 140 ezer jó magyar forintért is megkapható, ami elgondolkodtató, hiszen családon belül valakinek még jól is jöhet. Mutatom, mit tud.