A kézikonzolok esetében megszokottak a jó néhány éves életciklusok, a termékkategória jelenlegi etalonjának és újbóli megteremtőjének számító Nintendo Switch is még 2017-ben került piacra, de várhatóan csak jövőre válhat elérhetővé a masszív előrelépésnek ígérkező utódja.

A Valve is hasonló utat kíván járni a 2022 elején megjelent Steam Deckkel, a hardveren dolgozó Pierre-Loup Griffais elárulta, hogy abszolút legkorábban 2025 végén jöhet az utódja, de jóval hosszabbnak is bizonyulhat a termék életciklusa. Magyarázata szerint több oka is van annak, hogy nem érdemes egy-két évente foglalkozni a kütyüben lévő processzor és videóvezérlő lecserélésével: nem nőne elég nagyot a teljesítmény, nehéz lenne fenntartani az amúgy is erősen limitált akkus üzemidőt, plusz a hardvercserék komplikálnák a játékfejlesztők dolgát, összezavarnák a vásárlókat.

Ez nem jelenti azt, hogy az utódjának megérkezéséig ne kaphatna teljesítményt és funkcionalitást alapvetően nem befolyásoló hardverfrissítést a Steam Deck, megszokott a kisebb tervezési hibákat megoldó, esetleg olcsóbban gyártható revíziók készítése az efféle termékek esetében.

