Serényen adogatja ki egymás után az eredetileg PlayStation-exkluzívnak szánt játékait számítógépekre a Sony, a technikai problémáival óriási csalódást keltett The Last of Us Part I és a jól sikerült Ratchet & Clank: Rift Apart után a Horizon Forbidden Westet kapják majd meg az alternatív platformon játszók.

A Sony bejelentése szerint a Horizon Forbidden West új Complete Edition kiadása idén novemberben elsőként PlayStation 5-re fut majd be, majd a számítógépes változata valamikor 2024 elején válik elérhetővé a Steamen és az Epic Games Store-ban. PC-s gépigényeket még nem tett közzé a cég, ám azt tudni lehet, hogy 59,99 eurós árra számíthatnak a vásárlásban gondolkodók.

A Complete Edition elnevezésből sejthetően az új kiadás az alapjáték mellett tartalmazza a Burning Shores kiegészítőt is, plusz digitálisan jár majd mellé a termék zenéje, artbookja, egy képregény, plusz néhány játékbeli tárgy is üti a vevők markát.

