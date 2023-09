A kommunikáció jelentős része ma már online zajlik, legyen szó munkavégzésről, videóhívásokról, vagy éppen online konferenciákról. A megfelelő hangminőség és mikrofon rendkívül fontos ilyen helyzetekben. Mi ki is próbáltunk egy készüléket, ami pont ezekre a kihívásokra készült.

Külső kialakítás

A Sandberg SpeakerPhone Bluetooth+USB a külső dizájn terén is meggyőző. Az eszköz elegáns és letisztult megjelenésű, ami megfelelő bármilyen munkahelyi vagy otthoni környezetben való használatra. Könnyedén felállíthatjuk az asztalra vagy a munkaterületre, és a hangszórók és a mikrofonok jól láthatóak és hallhatóak lesznek.

A készülék műanyagból készült ugyan, de eléggé masszív kialakításának köszönhetően tartós és strapabíró konstrukciónak tűnik. Méretei is ideálisak, hogy könnyen hordozható legyen, ha például úton vagyunk, de be kell közben kapcsolódnunk pár konferenciabeszélgetésbe.

Hangminőség és mikrofonok

A Sandberg SpeakerPhone Bluetooth+USB elég jó hangminőséget kínál mind beszélgetésekhez, mind pedig médiafogyasztáshoz. A beépített hangszórók erőteljes hangot szállítanak, ami jóval jobb minőségű, mint amire egy átlagos laptop képes.

Az eszköz mikrofonnal i s rendelkezik, így több irányba is képes "figyelni" egyszerre, így akár sétálgathatunk is beszéd közben az asztal körül, ha elég közel maradunk a készülékhez, a hangunkat folyamatosan hallani fogják a beszélgetőpartnereink. A rendszer rendelkezik még zajszűrő áramkörökkel is, amelyek kiszűrik a háttérzajt és javítják a hangminőséget a beszélgetések során.

Csatlakozási opciók és kompatibilitás

A készülék több csatlakozási lehetőséget kínál, amelyek növelik a készülék sokoldalúságát. A Bluetooth kapcsolat lehetővé teszi a vezeték nélküli csatlakozást okostelefonokhoz, táblagépekhez vagy más Bluetooth-kompatibilis eszközökhöz. Emellett van egy USB-csatlakozó is, amely lehetővé teszi a számítógépekhez és laptopokhoz való csatlakozást.

Az eszköz kompatibilis a legtöbb konferenciabeszélgetési szoftverrel, például Zoom, Skype, Microsoft Teams és több más platformmal. Ezáltal egyszerűen használhatjuk munkavégzéshez vagy személyes beszélgetésekhez.

Összegzés

A Sandberg SpeakerPhone Bluetooth+USB egy kiváló és sokoldalú hangszóró és mikrofon, amely ideális a munkavégzéshez, online konferenciákhoz vagy akár szórakozáshoz is. A hangminősége elég jó és a bele épített zajszűrő technológiák segítségével az eszköz sokoldalúan használható. Egyszerű felépítése, könnyen használhatósága jó vétellé teszi, hiszen semmilyen szakember nem kell a beüzemeléséhez. Egyszerűen csak csatlakoztatnunk kell számítógépünk USB portjára, vagy párosítanunk laptopunk/telefonunk Bluetooth csatolójával és már kezdhetjük is a konferenciabeszélgetést.

Mindezt egy kicsit beárnyékolja a készülék ára, hiszen azért 35 ezer forintos magasságban már bőven találunk hasonló kiegészítőket, de az az igazság, hogy ha mindent összevetünk, és figyelembe vesszük a könnyű installálhatóságot és a jó minőségű hangot, valamint a zajszűrést, ez azért mégis csak egy jó vétel lehet.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!