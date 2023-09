Hivatalossá váltak a néhány napja kiszivárgott értesülések, a közeljövőben a Meta is chatbotokkal kívánja teletömni a Messengert, a WhatsAppot, továbbá az Instagramot. Ezek a házon belül fejlesztett technológiáira épülnek, szövegek és képek generálására is képesek, a Microsoft Binggel való partnerségnek köszönhetően pedig valós időben tudnak kutatni az interneten.

A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében a Meta nem csak egy általános célú és száraz nyelvezetű chatbotot vezet most be, a felhasználók specifikus témákban betanított, hírességek stílusát mímelő chatbotokat is elérhetővé tesz. Olyan neveket „szerződtetett" le a fiktív karaktereinek alakítására a Meta, mint például Tom Brady amerikaifutball-sztár, Mr. Beast youtuber, Paris Hilton, Kendall Jenner, vagy épp Snoop Dogg, a jövőben pedig többek közt Bear Grylls is csatlakozik a csapathoz.

A Meta chatbotjai mától kezdve hullámokban elsőként csak az egyesült államokbeli felhasználók számára válnak elérhetővé, a globális bevezetésük idejét nem tisztázta a vállalat.

