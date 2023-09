Körülbelül négy évvel az elődjének piacra dobását követően idén októberben végre befut a Raspberry Pi 5 lapkaszámítógép. Az eredetileg oktatás célokra szánt, ám az elektronikával foglalkozó hobbisták és profik körében is az önmegvalósítás népszerű eszközévé vált eszköz első pillantásra nem sokban különbözik az elődjétől, azonban ténylegesen sokkal használhatóbbá és sokrétűbb annál.

A nyilvánvalóval kezdte a Raspberry Pi 5 új rendszerlapkát kapott, a processzorában négy darab 2,4 GHz-en dolgozó Cortex-A76 mag található, az új CPU olyan 2-3× nagyobb teljesítményt kínál az elődben használtnál. Emellett a 800 MHz-es VideoCore VII grafikus vezérlő is számottevő előrelépést jelent, bár gamer PC ettől még persze nem lett a lapkagépből.

A legérdekesebb fejlesztés ettől függetlenül a Raspberry Foundation által házon belül fejlesztett RP1 déli híd. A chip új szintre emeli a csatlakoztatott perifériákkal való kommunikáció sebességét és funkcionalitását, még egy PCI Express 2.0 sínt is kínál, bár ennek a használatához külön hardverre lesz szükség, például M.2 HAT (Hardware Attached on Top) adapterre. A nyomtatott áramköri lapra került még két extra konnektor is, ezekkel külső kijelzők vagy kamerák csatlakoztathatóak az eszközhöz.

A Raspberry Pi 5 további tulajdonságai közül kiemelhető a két 60 Hz-es és HDR-es kijelző támogatása a HDMI porton keresztül, az eddiginél kétszer nagyobb sávszélességű microSD-foglalat, a gigabites Ethernet, a két-két USB 2.0 és USB 3.0 port, a Bluetooth 5.0 LE, továbbá a WiFi ac.

Az új generációs lapkaszámítógép 4GB és 8GB memóriával lesz kapható, ilyen sorrendben itthon 29 900 forintos és 39 900 forintos áron válik majd elérhetővé.

