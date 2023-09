A POCO F4 eddig is korrekt, jó ár/érték arányú felső-középkategóriás mobil volt. Míg tavaly 160-180 ezer jó magyar forintért lehetett kapni, most már akár 120 ezer forintért is beszerezhető, miközben tartalmát tekintve már akkor is jelentősen túlteljesítette az általános mobiltudást és tartozéklistát. Tűéles és fényes panellel, magas képfrissítéssel, sztereó hangzással. 67 W-os vezetékes töltéssel a 4500-as aksi kevesebb, mint 40 perc alatt teljesen feltölthető. Ráadásul F4 az első olyan POCO okostelefon, melynek főkamerája végre optikai képstabilizátort kapott.