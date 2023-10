A Kotaku értesülései szerint továbbra is borúsak a fellegek a többjátékos The Last of Us Factions felett, a projekttel kapcsolatos problémák miatt a múlt héten a vállalat körülbelül 25 külsősként dolgozó fejlesztő elbocsátását jelentette be egy céges körlevélben, az érintettek java tesztelőként dolgozik.

A kiadvány forrásai szerint a Naughty Dog vezetése nyomást gyakorolt az érintettekre és a klasszikus alkalmazottakra, hogy tartsák titokban a leépítést. A szerződéseiket október végével mondja fel a stúdió, addig is dolgozniuk kell, a főállásúaktól eltérően semmiféle végkielégítésre sem számíthatnak

Az egyik forrás úgy véli, hogy az eredetileg a The Last of Us Part II multiplayer részének szánt, majd különálló termékbe kiszervezett játék gyakorlatilag jégre került: egyelőre nem törölték a projektet, azonban nyitott kérdés, hogy mi lesz a sorsa.

A bonyodalmak azután kezdődtek, hogy a Sony felvásárolta az elmúlt évtizedben a Destiny sorozatot fejlesztett Bungie-t, majd felkérte a stúdióinál készülő, élő szolgáltatásos játékok véleményezésére. A Bungie nem találta elég jónak a Factions-t, véleménye szerinte az nem tudta volna hosszabb távon lekötni a gamereket, mire jelentős újratervezések indultak, most pedig jött az eltitkolni próbált leépítés.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!