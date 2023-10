A Facebook és az Instagram mellett a TikTok vezetése is elgondolkozott már azon, hogy előfizetési díjért cserébe reklámmentes verziót is kínáljon.

Tegnap számoltunk be arról, hogy a Meta azon dolgozik, hogy egy reklámmentes, cserébe viszont fizetős Facebookot és Instagramot vezessen be az Európai Unióban. Ugyanakkor nem a Zuckerberg az egyetlen, aki ilyenben gondolkodik: a TikTok esetében is valami hasonlót tervez a ByteDance.

A kínai vállalat elkezdte tesztelni a TikTok egy reklámmentes, előfizetéses verzióját – írja a Variety. Bár az Android Authority jelentése szerint a közösségi oldal új változatának tesztje havi 4,99 dollárért (kb. 1800 forint, ami jóval olcsóbb, mint a reklámmentes Facebook) futott az Egyesült Államokban, a TikTok szóvivője szerint nem az amerikai felhasználók körében indították el a tesztet, azt azonban nem árulta el, hogy pontosan hol. Egyelőre arról sincs információ, hogy mekkora havidíjat számolnának fel a szolgáltatásért – már amennyiben persze tényleg megvalósul az előfizetéses TikTok.

A Facebook, az Instagram és a TikTok mellett Elon Musk közösségi oldala, a Twitter/X is gondolkodik egy fizetős, prémium változat elindításában, ami kizárná az összes reklámot a felületről. Az X-nek egyébként már létezik egy fizetős verziója, amely a hitelesítő kék pipa mellett a cég elmondása szerint 50 százalékkal kevesebb hirdetést jelenít meg az oldalon.

