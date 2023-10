Sokkal hosszabb üzemidőt kínál, a Bluetooth mellett az UWB-t is támogatja.

Meglehetősen kevés figyelmet kapott a Samsung két éve piacra dobott AirTag-rivális követőkütyüje, amelynek fő oka, hogy csak a dél-koreai gyártó saját eszközkövető szolgáltatásával kompatibilis, így kizárólag Galaxy mobilokkal lehetséges a használata.

Ez sajnos a most bejelentett Samsung Galaxy SmartTag 2-re is igaz, vagy legalábbis a leleplezése során szó sem esett arról, hogy támogatná a Google Eszközkereső következő generációs változatát. A nem Galaxy mobilokkal rendelkezők csak annyit tehetnek egy SmartTag 2 megtalálása esetén, hogy beolvashatják NFC-n keresztül, hátha hagyott kapcsolatfelvételre használható üzenetet a tulajdonosuk, az első generációs SmartTag és SmartTag+ modellek ezt sem támogatják.

A további fejlesztések közül kiemelendő, hogy a második generációs SmartTag támogatja a Bluetooth mellett a kis hatótávolságú precíziós keresésre használható UWB kommunikációt is, bár ennek a használatához a technológiával kompatibilis telefonra is szükség van. Az első generációs modellhez képest 50%-kal javult a tracker üzemideje, normál módban 500 napot, míg energiatakarékos módban 700 napot is elmehet, a cserélhető CR2032 gombelemének tálcáját egy tűvel lehet kiszedni az IP67 minősítésű házából.

Végül látványos különbség, hogy teljesen megújult a SmartTag 2 külső dizájnja, az óriásira nőtt, kör alakú kivágás jóvoltából sokkal egyszerűbbé vált többek közt a kulcstartókra való rögzítése.

A Samsung Galaxy SmartTag 2 forgalmazása október közepén kezdődik, az Egyesült Államokban 30 dollárba, nettó 11 ezer forintba kerül majd az eszköz.

