Térerő nélkül is képesek hívást indítani és üzenetet küldeni az ügyfelek.

A Vodafone október 4-étől mindegyik az iOS 17-et futtató Apple iPhone készülékkel rendelkező ügyfele számára elérhetővé tette a 4G-alapú VoWiFi (Voice over WiFi) szolgáltatást. Ez lehetővé teszi az SMS-ezés és a hanghívások wifin keresztüli lebonyolítását, azaz az ügyfelek olyan helyeken is kapcsolatban tudnak maradni, ahol nincs mobilhálózati lefedettség, vagy ha repülős üzemmódban van a készülékük.

A VoWiFi használatával gyorsabb hívásindítás és jobb hangminőség érhető el a gyenge lefedettségű területeken, nagy előnye továbbá, hogy a hívás mellett párhuzamosan WiFi adatkapcsolatot is biztosít, így telefonálás közben is működik az adatforgalmazás. A VoWiFi szolgáltatás egyelőre csak iOS készülékeken érhető el, de hamarosan az androidos eszközökön is használható lesz.

A VoWiFi belföldön és külföldön egyaránt használható, a szolgáltatásnak külön díja nincs, a forgalmi és egyszeri díjak megegyeznek a tarifacsomagra vonatkozó árazással és díjszabásokkal, külföldi használat esetén pedig a Vodafone nem számít fel roamingdíjat. Belföldi használat során a hívások folytatólagosak a VoWiFi és VoLTE/4G hálózat között, azaz a WiFi lefedettségi területet elhagyva a 4G hálózaton folytatódik a hívás, 2G lefedettség esetén megszakad a hívás.

Külföldi használat esetén a WiFi lefedettségi területről kilépve a hívások bontódnak és újra kell tárcsázni.

A VoWiFi szolgáltatás használatához nem szükséges további alkalmazásokat telepíteni a telefonra és a hívott félnek sem kell rendelkeznie VoWiFi szolgáltatással, vagy erre alkalmas készülékkel. Mindössze nyílt internetkapcsolatra, VoLTE- és VoWiFi-képes készülékre, aktív VoLTE és LTE szolgáltatásra, 4G-képes SIM-kártyára van szükség. Október 4-étől a Vodafone hálózatán minden VoLTE szolgáltatással rendelkező előfizetőnek automatikusan aktiválódik a VoWiFi szolgáltatása, így a fenti feltételek teljesülése esetén nincs szükség külön szolgáltató általi beállításokra.

Az iPhone-ok esetén a szoftverfrissítés elvégzésével szükséges a VoWiFi használatának engedélyezése is a Beállítások között a WiFi menüpontban. A VoWiFi működésbe lépésekor az állapotsorban megjelenik egy WiFi ikon, a felhasználók ebből tudhatják, hogy a híváshoz WiFi hálózatot használnak.

