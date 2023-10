Sid Meier szignója afféle varázsige a játékok világában, amely közel 40 éve a kreativitást és a minőséget jelzi, ráadásul egy olyan korból származik, amikor a címek mögött még nem százfős gépezetek álltak, hanem csupán egy maroknyi legenda. Meiert sosem a pénz motiválta, a fizetési csekkjei állandóan ott porosodtak az irodában, továbbá sosem hitt a tervezésben, így ha támadt egy ötlete, reggelre lekódolta, és rögtön a gyakorlatban próbálta ki.

Úgy mondják, a türelem sem az erős oldala, képtelen kis lépésekben haladni ezért, ha változtatni kellett egy értéken, azt vagy megfelezte, vagy duplázta! Ugyanakkor kortársai szerint egy szeretetreméltó jelenség, aki mindenhez ért és mindent tud, vagy amit épp nem, azt állandóan kéznél lévő felesége, Susan (mellékesen a Firaxis eredeti 13 tagjának egyike), majd megmondja.

Korai évek

Sid Meier Kanadában, Sarnia városában született 1954-ben. Mérnöki tanulmányokat folytatott, de korán felfedezte az informatika és a programozás iránti érdeklődését. Az egyetemi évek alatt már kiemelkedett a programozásban. A diploma után a General Instruments-nél lottófogadási rendszerek fejlesztésével foglalkozott, ami nem különösebben csigázta fel, viszont ekkor ért (70-es évek közepe) Amerikába az arcade forradalom első hulláma, és a videójátékok egyszerűen lenyűgözték. Az Atari 800 megjelenésével pedig végre otthon is hódolhatott szenvedélyének, és amikor az első saját készítésű lövöldözős játékát (Hostage Crisis) megmutatta az anyjának, aki a rakétákat kerülgetve szinte extázisba esett, tudta, hogy ez az a hivatás (és az ilyen érzelmek kiváltása), amit mindig is keresett.

Az első saját cég

Egy unalmasnak induló vegasi konferencián összehaverkodott Bill Stealey-vel, a cég egyik igazgatójával, és a legenda szerint egy átvideojátékozott éjszakának köszönhetően 1982-ben alapították meg a MicroProse nevű céget. Az első játékaik között szimulátorok és különböző stratégiai játékok szerepeltek.

A cég első játéka, a Hellcat Ace, alig két hónap alatt készült el, és hamar kiderült, hogy a repülős téma érdekli a közönséget, így sorban jöttek ki az olyan szimulátorok, mint a Spitfire Ace (1982), vagy a Solo Flight (1983).

Sid Meier legjobb játékai Egy ilyen lista összeállítása nagyon nehéz és így mi most nem a saját kedvenceinket soroltuk fel, hanem azokat, amelyek a játékiparra a legnagyobb hatást gyakorolták. Sid Meier's Pirates! (1987)

Minden kalózos játék ükapja, ami tipikus meieri alkotás: a műfajok keverésével, a sallangmentes játékmenettel, és a dinamikusan változó játéktérrel. Elvileg ez volt az első Sid Meier szignóval ellátott mű, gyakorlatilag viszont egy korai zsenge, a Formula 1 by Sid Meier megelőzte még a Microprose-os idők előttről! F-19 Stealth Fighter (1988)

Egyszerű PC-s portnak indult, amikor Sid rájött, hogy a lopakodós játékmenet micsoda lehetőségeket rejt a repülő-szimulátorokban, de a radarok kerülgetése mellett itt is megvolt a szokásos extra, pl. a fegyverkamerák képe. Egyébiránt ez a Tom Clancy Vörös Vihar című regényében „megénekelt" vadászgép (F-19) sosem létezett. Sid Meier's Civilization (1991)

A Civilization volt Sid magnum opusa, amit Bruce Shelley-vel közösen fejlesztettek, és amely egy a történelmi korokon átívelő birodalom építéséről szól. A körökre osztott játék megrengette a világot, komplex, mély játékrendszer a mai napig etalon, holott az alkotók szerint egy gyerek-könyvtárból is beszerezhető tudásra épül. A sorozat egy nagyon egyszerű grafikájú darabbal indult, ma pedig már egy gyönyörű grafikával és nagyon bonyolult játékmenettel rendelkező stratégia játék, ahol a városok és környékeinek fejlesztése mellett a tudományos, hadi és kulturális kérdésekkel is foglalkoznia kel a játékosnak és nem szabad elhanyagolnia a diplomáciát sem, ha nem akar csúfos vereséget szenvedni.

A házilagos sokszorosítás mellett Stealey, akit amúgy Vad Billnek is becéztek, nem finomkodott a marketinggel, például különböző neveken hetente többször körbetelefonálta a boltokat, hogy „Helló, megvan nálatok az új Hellcat Ace játék?”, majd nemleges válasz esetén jól lehordta a tulajt, mondván, micsoda isten háta mögötti sufni lehet, ha még ezt sem lehet kapni. Nem sokkal később pedig felkereste a boltot, mint a Microprose képviselője.

A videójáték-piac 1983-as nagy válsága persze őket sem kímélte, de az F-15 Strike Eagle (1984), amelyben Sid korszakalkotó módon ötvözte a 3D-nek ható grafikát a modern haditechnológia szimulálásával, végre célba talált. Másfélmilliót adtak el belőle az évtized végéig.

Az 1987-ben, először még Commodore 64-re írt, majd az összes akkor létező gépcsaládra átfordított „Sid Meier’s Pirates!” volt az első játék, ami a készítő nevével volt fémjelezve. A játék azonnal népszerűvé vált és kritikai elismerést is szerzett és megalapozta a egy csodás stratégiai játékcsalád jövőjét.

A nagyszájú és a programozó zseni

Stealey jó érzékkel építgette a cég arculatát, pilótaruhában járta az országot, és népszerűsítette a játékokat, miközben Sid egyfajta népi hősként lett beállítva. A jámbor keresztény, és a munkatársai által szerénynek és közvetlennek ismert zsenitől azonban igen messze állt például a Bill által rákényszerített pénzes zsákos pozőrködés. És hogy miért került minden alkotás elé kizárólag az ő neve? Nos, egyrészt ez egy tudatos márkaépítés volt, ami hidat képezett a későbbi stílusváltásoknál, másrészt létezik egy történet, miszerint Robin Williams (a színész) adta az ötletet egy rendezvényen, ahol amúgy jó két órát dumáltak. Akárhogy is, Sid Meier-t csupán egyetlen dolog érdekelte: számára a játékos isten volt, és minden döntés, minden játékelem kizárólag az ő szórakoztatását célozta. Nem foglalkozott a pontos történelmi háttérrel, nem érdekelték a részletek, arra koncentrált, hogy a játékban minden döntés érdekes legyen!

Illusztris társaság

Sid mindig is a legjobbakkal dolgozott együtt, a szimulátoros érában például Andy Hollis-szal, ő később a Jane’s-nél (neves katonai kiadó) lett legenda, de a Red Storm Rising kapcsán volt közös munkája Tom Clancy-vel és Larry Bonddal, ahogy Will Wright-tal (Simcity) is a SimGolf-nál, és sokszor az inspirációt is a közvetlen kollégáktól vette. A Railroad Tycoonét például Bruce Shelley-től (Age of Empires-rajongók, hahó!), aki korábban épp egy vasutas témájú táblás játékot adott ki. A Pirates!-hez is egy belsős ötletet használt, csak az eredeti wargame-koncepció helyett kalandokat álmodott, kardozást, valós idejű vízi és szárazföldi csatákat. Itt nem árt megjegyezni, hogy Dan(ielle) Bunten az Újvilág felfedezéséről és kolonizálásáról szóló Seven Cities of Gold című műve is jócskán inspirálta, amit oda-vissza tán százszor is kijátszott. Bunten pár év múlva egyébként átigazolt a Microprose-hoz, és hajszál híja, hogy ma nem őt emlegetjük, mint a Civilization alkotóját, ugyanis Meyerrel állítólag pénzfeldobással döntötték el ki viheti magával ezt a címet.

Vissza a jövőbe!

Hiába halmozott azonban sikert sikerre, készített újabb zseniális szimulátorokat (Gunship, F-19 Stealth Fighter), és rakta le például a jól kinéző, élvezhető üzleti játékok (Railroad Tycoon) alapjait, a Microprose Sid Meyer számára túl nagyra nőtt. Így aztán egyfajta visszatérésként a gyökerekhez, 1996-ban, Brian Reynolds-szal és Jeff Briggs-szel megalapították a Firaxist, ahol csupán egyetlen dologgal akartak foglalkozni, mégpedig a játékfejlesztéssel.

Elindítottak egy remek polgárháborús sorozatot, majd elkészítették a Civilization szellemi örökösét, az Idővel visszakerült Meyerékhez az eredeti Civilization-széria is, és egyre újabb kapukat nyitottak a játékfejlesztésben, Sidet pedig az Interaktív Művészetek és Tudományok Akadémiája másodikként (Mijamoto Sigeru, a Nintendo legendás fejlesztője után) beválasztotta a Halhatatlanok Csarnokába. A játékipar legnagyobb alakja tehát örökké él, ha máshol nem, hát a címekben.

